No dia 11 de Abril, entra em vigor um novo regulamento da Comissão Europeia que limita a presença de acrilamida, uma substância química considerada provavelmente cancerígena pela Organização Mundial de Saúde, na comida. A acrilamida está presente em alimentos como o café, o pão, as batatas fritas, os cereais de pequeno-almoço e as bolachas.

O que é a acrilamida? Resulta da reacção entre os açúcares redutores e as proteínas dos alimentos, causada pelo calor a que estes últimos são cozinhados ou processados. Caso as temperaturas sejam superiores a 120ºC, e se registe um menor grau de humidade, mais aumenta a acrilamida, sobretudo nos alimentos com mais amido ou frutose.

O regulamento comunitário que entrará em vigor visa em particular as batatas fritas, o pão, bolachas, biscoitos, café e seus sucedâneos. Os alimentos fritos ou tostados são aqueles em que há mais acrilamida.

Mas até que ponto pode a acrilamida ser perigosa para os humanos? A Agência Internacional de Investigação do Cancro (IARC, na sigla original) da Organização Mundial de Saúde (OMS) considera que a acrilamida é "uma neurotoxina humana classificada como provavelmente cancerígena, do grupo 2A".

Mas o regulamento da Comissão Europeia não proíbe a presença de acrilamida, apenas a limita a níveis de referência, e reforça que em "entre 10 e 15%" dos alimentos que apresentam excesso de acrilamida, esta pode ser reduzida através de boas práticas.

No pão de forma à base de trigo, a Comissão Europeia impõe um nível de referência de 50 miligramas de acrilamida por quilo. Nos cereais de pequeno-almoço, o nível é de 300 miligramas por quilo e no café solúvel, de 850 mg/kg.

Nas batatas fritas, o nível de referência é de 500 mg/kg. Segundo o jornal espanhol El País, para que uma pessoa de 80 quilos fosse exposta a um nível de risco de acrilamida, teria de comer 27 quilos de batatas fritas por dia.