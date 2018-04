Entre as 613 vagas para médicos no Serviço Nacional de Saúde, apenas 487 pessoas concorreram, ficando assim 20,6% de vagas para médicos recém-especialistas por preencher.Há actualmente mais de 120 vagas nos hospitais e centros de saúde, informa esta segunda-feira o Jornal de Notícias.Segundo o matutino, as especialidades hospitalares e de Saúde Pública o concurso ainda está a decorrer, pelo que a Administração Central do Sistema de Saúde não sabe quantos profissionais serão colocados e em que hospitais. Mas para as 503 vagas, surgiram apenas 400 candidaturas de médicos.Nos centros de saúde, das 110 vagas existentes para médicos de Medicina Geral e Familiar foram preenchidas 87. Ficaram por preencher vagas em 12 agrupamentos de centros de saúde ou unidades locais de saúde, informa o JN.O Sindicato Independente dos Médicos diz que esta situação terá sido, em grande parte, causada pelo atraso de 10 meses do concurso. "O Ministério da Saúde não tem capacidade para atrair e fixar médicos", refere o sindicato.