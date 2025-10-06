Nobel da Medicina premiou investigação que abriu "nova frente no combate a doenças difíceis"

"É mais uma frente que a ciência abre contra doenças que são, no presente, difíceis de tratar", salientou o investigador Miguel Castanho.

A investigação hoje premiada com o Nobel da Medicina representa "mais uma frente que a ciência abre" no combate a doenças de tratamento difícil, que pode passar pelo uso de células como agentes terapêuticos, salientou o investigador Miguel Castanho.



Nobel da Medicina premeia estudo sobre tolerância imunológica periférica de Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

"É mais uma frente que a ciência abre contra doenças que são, no presente, difíceis de tratar", adiantou à agência Lusa o investigador do Instituto Gulbenkian para a Medicina Molecular (GIMM), no dia em que foi conhecida a atribuição do Prémio Nobel da Medicina aos norte-americanos Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell e ao japonês Shimon Sakaguchi pelo seu pelo trabalho sobre a tolerância imunológica periférica.

Segundo o professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, esta evolução que a ciência permitiu já aconteceu com outras terapias no passado, apontando o exemplo dos anticorpos, que começaram por ser usados esporadicamente, de forma experimental e com um custo elevado.

"Foram-se vulgarizando e conseguindo formas de produção menos onerosas. Hoje salvam milhares de vidas por dia só no campo da oncologia", salientou Miguel Castanho.

O investigador realçou ainda que o conhecimento nesta área deu até origem a um novo campo terapêutico, que ainda é muito experimental, mas que pode vir a tornar-se mais vulgar e importante no futuro: "O uso de células como agentes terapêuticos, quebrando o monopólio dos fármacos moleculares".

Segundo explicou, o conceito de tolerância, no âmbito da tolerância imunológica periférica, refere-se à capacidade de o sistema imunitário distinguir componentes de micróbios, ou outros invasores, de componentes das células do próprio organismo, isto é, 'tolerar' o que é próprio do organismo e ser 'intolerante' ao que é externo e desconhecido.

Já o conceito de periférico tem a ver com o facto de serem mecanismos dos passos mais tardios de atuação do sistema imunitário, quando as células do sistema imunitário circulam por todo o corpo, isto é, na periferia, referiu o professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

"Nestas circunstâncias, as células-chave para que os processos defensivos sejam bem direcionados são chamadas células T reguladoras. A descoberta destas células e da forma como atuam permitiu entender melhor doenças em que algo corre mal e acontece o que não é suposto: autoimunidade - o sistema imunitário ataca componentes do próprio organismo", referiu Miguel Castanho.

Noutras situações, como nos transplantes, a imunidade, que é "algo muito valioso para um corpo saudável", torna-se um obstáculo à cura, adiantou o investigador do GIMM, para quem saber mais sobre a tolerância imunológica periférica "torna possível pensar em formas de ajudar às necessidades dos doentes que sofrem destes males".

Segundo o Comité do Prémio Nobel no Instituto Karolinska, em Estocolmo, na Suécia, o trio de investigadores recebeu o Nobel da Medicina pelo trabalho sobre tolerância imunológica periférica.

"O Prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina deste ano incide sobre a forma como controlamos o nosso sistema imunitário para podermos combater todos os micróbios imagináveis, evitando ao mesmo tempo as doenças autoimunes", explicou Marie Wahren-Herlenius, professora do Instituto Karolina.

"O poderoso sistema imunitário do organismo deve ser regulado, caso contrário, corre-se o risco de ele atacar os nossos próprios órgãos", acrescenta o Comité do Prémio Nobel.

Os investigadores "identificaram os guardiões do sistema imunológico, as células T reguladoras, que impedem as células imunológicas de atacar o nosso próprio corpo", salientou.

Como consequência, as descobertas de Mary E. Brunkow, nascida em 1961, Fred Ramsdell, 64 anos, e Shimon Sakaguchi, 74 anos, "lançaram as bases para um novo campo de investigação e estimularam o desenvolvimento de novos tratamentos, por exemplo, para o cancro e doenças autoimunes", afirma a Assembleia Nobel num comunicado à imprensa.

"Isso também pode levar a transplantes mais bem-sucedidos. Vários desses tratamentos estão agora em fase de ensaios clínicos", acrescenta.