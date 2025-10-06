15 milhões de crianças fumam cigarros eletrónicos, alerta OMS

Pessoas em todo o mundo estão a fumar menos, mas agora as preocupações estão viradas para as crianças que estão nove vezes mais propensas a recorrer ao cigarro eletrónico do que os adultos, indica o novo relatório da OMS.

Apesar de as pessoas em todo o mundo estarem a fumar menos - tendo passado de 1.38 mil milhões de fumadores, em 2000, para 1.2 mil milhões, em 2024, -, a epidemia do tabaco continua longe de terminar, conclui o novo relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS).



OMS alerta para uso crescente de cigarros eletrónicos entre crianças Frank May/picture-alliance/dpa/AP Images

"Milhões de pessoas estão a parar de usar tabaco. Em resposta a este forte progresso, a indústria do tabaco está a responder com novos produtos de nicotina, que afetam agressivamente os jovens", disse o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Segundo o mais recente relatório da OMS, mais de 100 milhões de pessoas recorrem agora ao uso de cigarros eletrónicos. Entre estas, pelo menos 15 milhões são crianças, entre os 13 e 15 anos. Segundo a OMS, em alguns países, as crianças estão, aliás, nove vezes mais propensas a recorrer a este tipo de tabaco, em comparação com os adultos.

O diretor do Departamento de Determinantes de Saúde, Promoção e Prevenção da OMS, Etienne Krug, fala agora numa "nova onda" de nicotina. "São comercializados como forma de redução de danos, mas, na realidade, estão a viciar as crianças na nicotina mais cedo e correm o risco de comprometer décadas de progresso."

O Tedros Adhanom acusa, por isso, a indústria do tabaco de estar a afetar "agressivamente" os jovens e pede que os governos atuem "rapidamente" ao implementar "políticas de controlo de tabaco".

Alguns países entretanto têm feito já alguns esforços para reduzir o consumo de tabaco, ao introduzir a regulamentação do tabaco. No entanto, há ainda 62 nações que não implementaram qualquer tipo de política e, enquanto isso, outros 74 países ainda não definiram a idade mínima para o consumo de tabaco, alerta a OMS.

Um em cada cinco adultos consome tabaco

O consumo de tabaco tem vindo a diminuir tanto em homens como em mulheres, em todos os grupos etários, desde 2000. No entanto, ao que tudo indica, as mulheres são quem lideram esta redução no consumo de nicotica. A prevalência do tabaco entre as mulheres passou de 11%, em 2010, para 6,6%, em 2024, nos homens passou de 41,%, em 2010, para 32,5%, em 2014.

Ainda assim, segundo a organização, um em cada cinco adultos continua a consumir tabaco. Enquanto isso, continuam a soar os alertas para a ligação entre o consumo de tabaco e o surgimento de doenças, como o cancro.