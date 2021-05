Centro Europeu de Previsão do Tempo a Médio Prazo estima que as temperaturas atinjam os 40 ºC em junho, julho e agosto.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Tudo o que precisa de saber todos os dias. Um resumo de notícias, no seu email. (Enviada diariamente)

A Newsletter Geral no seu e-mail

No verão de 2021, espere temperaturas a rondar os 40 ºC

O verão de 2021 será mais quente que os anteriormente registados, caracterizando-se pelo tempo seco e temperaturas altas. De acordo com o Centro Europeu de Previsão do Tempo a Médio Prazo, as temperaturas vão rondar os 40 ºC em junho, julho e agosto.







calor, sol, xxx

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana