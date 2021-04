'Intenções climáticas dos EUA ficam aquém das da União Europeia'

Estados Unidos anunciaram o regresso ao Acordo de Paris e prometeram uma redução de 50% das emissões de gases com efeito de estufa até 2030 e o fim das mesmas até 2050. Para Francisco Ferreira, presidente da ZERO, "não é o suficiente para salvar o planeta".

Quase quatro anos depois de Donald Trump ter anunciado a saída dos EUA do Acordo de Paris, Joe Biden voltou atrás com a decisão e estabeleceu novos compromissos: reduzir para metade as emissões de gases com efeito de estufa até ao fim da década e chegar a 2050 com emissões carbónicas neutras.



"É para lá que nos dirigimos como nação: para a construção de uma economia não apenas mais próspera, mas mais saudável e mais limpa", disse Biden, defendendo o investimento em energias limpas e a reconversão de milhões de trabalhadores de indústrias poluentes, apontando que os Estados Unidos são responsáveis por 15% das emissões mundiais.



À SÁBADO, Francisco Ferreira, presidente da associação ambientalista Zero, descreve que a decisão de é "de louvar", mas "não é o suficiente para salvar o planeta".