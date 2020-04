Alegando querer ajudar a compreender a resposta global das comunidades à necessidade de distanciamento social, a Google divulgou esta sexta-feira, 3, um relatório que compila informação sobre a mobilidade dos seus utilizadores nos últimos dois meses.Salientando que o relatório não deverá ser usado para efeitos médicos (por exemplo, para diagnósticos), a Google organizou os dados nos seguintes parámetros: deslocações para Retalho e Recreação (inclui idas a restaurantes, cafés, centros comerciais, museus, livrarias, cinemas e teatros), Mercearia e Farmácia (supermercados, lojas de bens essenciais, farmácias), Parques (aqui entram também praias, jardins públicos e praças), Estações de Trânsito (estações de metro, autocarro e comboio), Locais de Trabalho e Residências.A ideia é "entender não só se as pessoas se estão a deslocar, mas também tendências nos destinos, pode ajudar as autoridades a elaborar orientações para proteger a saúde pública e as necessidades essenciais das comunidades", realça a equipa do Google na apresentação do relatório. A empresa usa dados agregados e anónimos para traçar tendências nas deslocações das pessoas (até às últimas 48-72 horas) nas diferentes categorias. Segundo o relatório hoje divulgado, em Portugal houve uma quebra de 83% nas deslocações por motivos de Retalho e Recreação por comparação com a semana anterior ao decreto do Estado de Emergência, a 18 de março.As idas ao supermercado e farmácias caíram 59%, sendo que em meados da semana de 9 a 15 de março se registou um aumento de aproximadamente 30%, coincidindo com as primeiras notícias de açambarcamentos.As saídas registadas na categoria Parques recuaram 80%, Estações de Trânsito 78% e Locais de Trabalho 53%. O relatório indica ainda um aumento de 22% de mobilidade na categoria Residências.Segundo a equipa da Google, estes relatórios de mobilidade da comunidade são alimentados pela mesma tecnologia "de classe mundial" que a empresa aplica nos seus outros produtos, como o Google Maps ou Google Search. A multinacional agrega os dados de utilizadores que tenham ativado a opção de " Location History " que, por defeito, estará desligada. Os utilizadores que tenham esta opção ativada podem desligá-la em qualquer altura na sua conta Google O relatório pode ser descarregado seguindo este link

