Um relatório entregue na Casa Branca pelos serviços secretos dos EUA na passada semana dividiu este país e a China . No documento noticiado pela agência Bloomberg, os espiões alegam que a China esconde a verdadeira extensão da epidemia no território, no que toca aos dados sobre mortos e infetados. A China é acusada de divulgar números mais baixos que os verdadeiros.Hua Chunying, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, negou as alegações e alega que os Estados Unidos só querem passar a culpa face à forma como estão a lidar com a Covid-19 no país."Alguns representantes dos Estados Unidos querem mudar as culpas. Na verdade não queremos discussões com eles, mas face a tanta difanmação moral da parte dos EUA, sinto-me obrigado a tirar algum tempo e clarificar a verdade de novo", afirmou a porta-voz. Hua questionou a rapidez da resposta dos EUA depois de ter proibido os voos da China a 2 de fevereiro: "Alguém pode dizer o que fizeram os Estados Unidos nos dois meses seguintes?"Segundo a Bloomberg, o registo de infeções e mortes por Covid-19 apresentado pela China é incompleto: desde que a China revelou a existência desta nova forma de pneumonia, o país divulgou 82 mil casos e 3.300 mortes. Nos Estados Unidos, existem 189 mil casos e mais de 4 mil mortes.O vice-presidente dos Estados Unidos também criticou a China. "A realidade é que estaríamos melhor se a China tivesse sido mais comunicativa. O que parece evidente agora é que muito antes de o mundo saber em dezembro que a China estava a lidar com isto, e talvez quase um mês antes disso, a epidemia era real na China."Segundo a porta-voz Hua Chunying, "gostaríamos de dar apoio e ajuda [aos EUA] como a nossa capacidade o permitir". "Porém, estes comentários por esses políticos norte-americanos são desavergonhados e moralmente repulsivos, e essas difamações, insultos e jogos de culpa não fazem recuperar o tempo perdido, mas só vão custar mais tempo e vidas", afirmou Hua.