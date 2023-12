Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

New York Times vai processar fundadora do ChatGPT

O jornal norte-americano The New York Times avançou com um processo contra a Microsoft e a OpenAI - a empresa que criou o ChatGPT - por violação de direitos de autor. Estas empresas usaram milhões de artigos que pertencem ao jornal para desenvolverem chatbots e outros produtos que operam com inteligência artificial (IA).







The New York Times Henrik Josef Boerger/picture alliance via Getty Images

Já muito se tinha falado sobre o problema dos direitos de autor no mundo da inteligência artificial, mas o New York Times é o primeiro jornal norte-americano a avançar com um processo deste género. Os modelos de IA recorrem a informação recolhida online para "responderem" aos pedidos dos utilizadores. Na queixa, oconsidera que tanto a Micrsoft como a OpenAI exploraram os seus conteúdos sem autorização da detentora dos direitos de autor sobre os mesmos.O New York Times refere que estas empresas recorreram ao arquivo que contém milhões de artigos escritos ao longo dos anos da sua existência para "treinar" os programas.O jornal pede uma compensação monetária sem especificar o valor, mas sublinhando que ambas as empresas devem ser responsabilizadas por perdas de "milhares de milhões de dólares" causadas pela "cópia indevida e uso dos trabalhos valiosos e únicos".É ainda pedido que as duas empresas destruam qualquer tipo de modelo de chatbot que foi treinado com material doque esteja protegido por direitos de autor. O processo foi apresentando no tribunal de Nova Iorque.A Microsoft é a principal parceira da OpenAI que lançou o ChatGPT para o grande público em novembro de 2022.