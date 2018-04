A agência espacial americana, NASA, irá lançar nesta segunda-feirao Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) – em português, "Satélite de Rastreiode Exoplanetas em Trânsito" - com o objectivo de procurar mais planetas que existam além do Sistema Solar.

Este satélite irá substituir o Telescópio Espacial Kepler, que era até agora o veículo espacial de maior importância na busca por exoplanetas, tendo encontrado mais de cinco mil planetas extra-solares nos últimos nove anos. O novo TESS, fabricado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), será capaz de cobrir uma área 350 vezes maior do que o observatório espacial anterior, podendo descobrir até 20 mil novos exoplanetas só nos primeiros dois anos de actividade.

No entanto, as primeiras tarefas da TESS serão de estabilização de órbita e teste de câmaras, ficando a meia distância entre a Terra e a Lua. Nos dois anos seguintes, a missão do satélite será analisar mais de 200 mil estrelas brilhantes para lá do nosso sistema solar, procurando por planetas que circulem à volta desses corpos celestes.

A missão conta com o contributo do professor e astrónomo português Tiago Campante, responsável pelo estudo envolvendo a potencialidade de estrelas terem planetas em órbita. Há ainda mais de uma dezena de cientistas portugueses do Instituto de Astrofísica (IA) a colaborar no projecto.

A etapa final passará pela observação mais próxima dos planetas detectados através de telescópios terrestres e espaciais. Para complementar esta missão, a NASA já confirmou o lançamento do telescópio James Webb Space Telescope, que sucederá ao Hubble, em 2020. O novo observatório revelará mais sobre a massa dos planetas, a densidade e o aspecto da sua atmosfera.

Em comunicado da NASA, Jeff Volosin, director do projecto, afirmou que o "TESS é uma ponte entre o que aprendemos dos exoplanetas e para onde nos dirigimos no futuro". "Tenho a esperança de que algum dia nas próximas décadas sejamos capazes de identificar as condições potenciais da existência de vida fora do sistema solar", assumiu.

O lançamento do TESS será levado a cabo pelo foguetão Falcon 9 da SpaceX no Cabo Canaveral, na Flórida, às 23h32 de Lisboa (18h32 locais) desta segunda-feira, caso as condições meteorológicas estejam favoráveis. O projecto, que custou à NASA mais de 270 milhões de euros, tem uma duração prevista de dois anos, dependendo do seu nível de combustível.