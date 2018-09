A NASA e a a agêncial espacial Roscosmos desconfiavam que o dano de dois milímetros na nave Soyuz tenha sido feito por acidente ou por "mão humana"

Os astronautas presentes na nave russa Soyuz debateram-se com uma fuga de ar no módulo, na quinta-feira passada. Depois de averiguar que os profissionais não corriam risco de vida, a NASA chegou à conclusão de que o buraco de dois milímetros não foi provocado por um detrito espacial, mas sim causado por defeito de fabrico ou - mais provavelmente - sabotagem humana, feita no espaço ou ainda em terra, contra a nave da Estação Espacial Internacional (EEI).



A nave, segundo o director da agência espacial russa Roscosmos, sofreu várias "tentativas de perfuração", talvez feitas por um "braço mecânico", considerou, citado pelo The Guardian, e que a agência já encarregou uma comissão para encarregar o caso. "O que é isto? Um defeito de fabrico ou uma acção premeditada? Estamos a olhar para a versão que está na Terra, mas há uma outra opção que não pomos de parte: interferência deliberada no espaço", continuou Dmitry Rogozin, explicando que "houve várias tentativas de perfuração".



O buraco causou uma pequena fuga de ar, mas não chegou a ameaçar a vida dos astronautas, que taparam rapidamente o orifício.



Rogozin continuou a comentar o caso e garantiu à Tass, a agência de notícias russa, não rejeitar nenhuma opção: "Estamos a considerar todas as teorias. A de ter sido causada pelo impacto de um meteorito já foi rejeitada porque o impacto no casco da nave espacial foi feito pelo lado de dentro. No entanto, é muito cedo para dizer, de forma definitiva, o que aconteceu. Mas foi feito por uma mão hesitante. Foi feito por uma mão humana, há vestígios do deslizamento da broca ao longo da superfície. Não rejeitamos nenhuma teoria", afirmou.



MaximSurayev, em declarações à mesma publicação, lembra que há uma terceira possibilidade: ter sido acção de um astronauta "perturbado" a tentar estragar deliberadamente a Soyuz, talvez para conseguir que esta regresse à Terra mais cedo. "Somos todos humanos e qualquer um pode querer ir para casa, mas este método é muito baixo. Se foi um cosmonauta a fazer isto — e isso não pode ser posto de lado — é muito mau", disse Maxim Surayev que passou duas temporadas a bordo da Estação Espacial, concluindo que nunca aconteceu algo semelhante na história das naves Soyuz.



Outra hipótese avançada está associada aos testes da nave em Baikonur, Cazaquistão, que podem ter provocado danos no aparelho.



Encontram-se actualmente seis pessoas a bordo da EEI: três astronautas da NASA, dois da Agência Espacial Russa e um alemão da Agência Espacial Europeia. Os astronautas chegaram também em momentos diferentes, com os últimos três tripulantes (Sergey Prokopyev, Alexander Gerst e Serena Auñón-Chancellor) a marcarem presença a partir do dia 8 de Junho. Os restantes - Drew Feustel, Oleg Artemyev e Ricky Arnold - já estão a bordo da Soyuz desde Março deste ano.



A missão dos astronautas pode demorar entre 5 a 6 meses.