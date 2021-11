Isaltino Morais internado com covid-19

Isaltino Morais, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, está internado com covid-19. O município revelou este domingo que o autarca tinha contraído o vírus.





"O Município de Oeiras informa que o Presidente Isaltino Morais está internado numa unidade hospitalar a realizar exames médicos de diagnóstico, com vista a aferir o seu estado geral de saúde. De acordo com o relatório médico, encontra-se na unidade de cuidados intermédios", indica a autarquia, em comunicado.Isaltino Morais não apresenta sinais de doença grave, e a saúde encontra-se "estável"."O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras testou positivo para Covid-19 no dia 27 de novembro. Todas as pessoas com quem manteve contactos próximos nos últimos dias foram devidamente avisadas", adianta fonte oficial.