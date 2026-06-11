Mulheres com menopausa precoce têm maior probabilidade de sofrer AVC ou ataques cardíacos

Estudo revelou que mulheres que têm a menopausa entre os 40 e os 45 anos "apresentam um risco aproximadamente 30% maior de eventos cardiovasculares graves". Risco são também maiores em mulheres de países menos desenvolvidos.

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A menopausa prematura (antes dos 40 anos) e a menopausa precoce (entre os 40 e os 45 anos) podem aumentar significativamente o risco de doenças cardiovasculares em mulheres. Esta é a principal conclusão do estudo PURE (Prospective Urbal Epidemiology) - o maior projeto internacional sobre o tema até ao momento, publicado na revista científica The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women’s Health.



Paciente faz uma TAC Ricardo Almeida

A investigação, que envolveu mais de 11 mil mulheres de 26 países, analisou a relação entre a idade da menopausa e o risco de ataque cardíaco, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca em participantes ao longo de 15 anos. A conclusão foi que "mulheres com menopausa precoce apresentam um risco aproximadamente 30% maior de eventos cardiovasculares graves". As conclusões são apresentadas no artigo "Early menopause and its association with cardiovascular outcomes (PURE): a multinational prospective cohort study" ("Menopausa precoce e a sua associação com resultados cardiovasculares (PURE): uma perspetiva multinacional", em tradução livre).

Isto acontece porque durante a menopausa precoce, o corpo produz muito menos estrogénio - uma espécie de escudo cardiovascular que ajuda a manter os vasos sanguíneos saudáveis e a reduzir o risco de AVC ou ataque cardíaco. Com o enfraquecimento dessa barreira protetora, a aterosclerose - uma doença na qual a gordura se acumula nas paredes das artérias - progride mais rapidamente, o metabolismo deteriora-se e o risco de ataque cardíaco, AVC ou insuficiência cardíaca aumenta significativamente.

Fatores como desnutrição, baixo peso corporal, acesso limitado à educação e saúde e até mesmo exposição pré-natal ao tabaco ou baixo peso à nascença podem contribuir para este fenómeno.

Os investigadores, que incluíram pela primeira vez pacientes de diferentes origens étnicas, descobriram também que em países menos desenvolvidos economicamente, a menopausa precoce ocorre três anos mais cedo e afeta quase o dobro das mulheres, em comparação com os países desenvolvidos - multiplicando assim os riscos de doenças cardiovasculares.

Por exemplo, no Paquistão, Tanzânia, Bangladesh, Índia e Zimbabué, quase 43% das mulheres no pós-menopausa passou por menopausa precoce ou prematura. Em contraste, no Canadá, Arábia Saudita, Suécia e Emirados Árabes Unidos, essa percentagem é de 23%. Enquanto que no Paquistão e na Tanzânia, por exemplo, metade das mulheres chegaram à menopausa antes dos 45 anos, na Suécia, apenas 13% das mulheres passou por essa situação.