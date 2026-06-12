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Infarmed ordena retirada do mercado de produto para alívio de queimaduras e irritações cutâneas

Lusa 12:27
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Por estar indevidamente qualificado como produto cosmético.

O Infarmed ordenou a suspensão imediata da comercialização e a retirada do mercado do Calmidine, indicado para o alívio de queimaduras superficiais, escaldões e irritações cutâneas, por estar indevidamente qualificado como produto cosmético.

Infarmed manda retirar Calmidine do mercado
Infarmed manda retirar Calmidine do mercado Infarmed/Facebook

No âmbito de uma ação de fiscalização no mercado nacional e após análise da informação disponibilizada, a autoridade nacional do medicamento concluiu que "o produto 'Calmidine' (...) encontra-se no mercado indevidamente qualificado do ponto de vista regulamentar enquanto produto cosmético".

Numa circular informativa publicada no 'site', o Infarmed refere que o produto, da empresa MedNet GmbH (sediada na Alemanha), "não deve ser qualificado como cosmético por não cumprir os requisitos aplicáveis e estabelecidos" no Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos produtos cosméticos.

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) apela às entidades que eventualmente disponham deste produto para não o disponibilizar ou utilizar.

Aconselham ainda os consumidores que tenham este produto para não o utilizar.

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