Mesmo os vacinados contra a covid-19 terão de usar máscara (para já)

Receber a vacina contra a covid-19 não vai ser igual a ter uma "carta de estar livre da máscara", como no Monopólio existe a carta de estar livre da prisão. Porque apesar de parecerem bastante eficazes a prevenir o desenvolvimento de covid-19, não é certa a eficácia que os fármacos da Pfizer ou da Moderna tenham em travar a propagação do novo coronavírus.

Os estudos que suportam a eficácia destas duas vacinas - uma delas, a da Pfizer, que já está mesmo a ser administrada - debruçaram-se sobre as pessoas que desenvolveram covid-19, a doença provocada pela entrada do SARS-CoV-2 no organismo, não sobre as pessoas que foram infetadas pelo vírus em si. Isto quer dizer que o estudo procurou apenas perceber se os vacinados desenvolviam sintomas da doença, não se foram infetados com o vírus.

Fica então em aberto a possibilidade de algumas das pessoas que forem vacinadas poderem à mesma ser infetadas pelo novo coronavírus, mas não desenvolver covid-19, podendo mesmo assim ser transmissores do vírus para outras pessoas. Daí a necessidade de continuar a usar máscaras, mesmo depois da inoculação até, pelo menos, ao momento em que se começar a verificar uma maior percentagem de pessoas imunes.

Em entrevista ao jornal The New York Times, uma imunologista da universidade de Stanford explicou que "vai ser importantíssimo que as pessoas percebam que podem ter de usar máscaras durante mais uns tempos, porque podem continuar a ser contagiosas".

A verdade é que sendo uma doença respiratória, a principal porta de entrada do vírus no corpo humano é através do nariz. A partir desse canal de entrada, o novo coronavírus multiplica-se rapidamente, instando o organismo a ativar anti-corpos. No caso de uma reinfeção, o corpo evita que o coronavírus passe além das mucosas.

No entanto, as vacinas são injetadas nos músculos e rapidamente absorvidas pelo sangue, criando anti-corpos que são suficientes para impedir uma pessoa de adoecer. E no caso da Moderna e da Pfizer, a taxa de eficácia na proteção dos antibióticos é superior a 90%.

Mas não se sabe ainda se estes anti-corpos migram em volume suficiente para a mucosa nasal. Se não "viajarem" de forma célere e em quantidade suficiente, o vírus pode instalar-se nas vias nasais e ser espalhado, mesmo por alguém que já tenha estado infetado. "É uma corrida. Vai sempre depender se o vírus se consegue replicar suficientemente rápido, ou se o sistema imunitário é capaz de o subjugar mais rapidamente", informa Marion Pepper, imunologista da Universidade de Washington, em Seattle, citada pelo The New York Times.

A solução pode passar, segundo especialistas, por desenvolver uma vacina que seja administrada na mucosa nasal e não nos músculos, como acontece com as duas vacinas que estão mais desenvolvidas. A segunda geração de vacinas contra a covid-19 pode também erradicar este problema, mas pode não ter ainda essa eficácia.

Alguns especialistas afirmam que a máscara pode até nem vir a ser necessária se as vacinas forem eficazes a eliminar o vírus nas mucosas, mas que enquanto esses resultados não forem conhecidos, a melhor solução é manter as máscaras por enquanto, mesmo em pessoas que já tenham sido inoculadas.



O Canadá aprovou esta quarta-feira a vacina da Pfizer e da BioNTech contra a covid-19. Na terça-feira, o dia em que no Reino Unido se começou a inocular cidadãos com o fármaco destes laboratórios, a FDA, reguladora norte-americana, emitiu um parecer positivo para a vacina da Pfizer. A Agência Europeia do Medicamento, de cuja a aprovação a União Europeia, incluindo Portugal, está dependente para poder começar a vacinar, deverá reunir no dia 29 de dezembro para avaliar se o produto é seguro. De acordo com a Pfizer Portugal, se a AEM aprovar a vacina no dia 29, no dia 1 de janeiro as vacinas começam a chegar ao país, prontas para serem administradas.



Portugal comprou um total de 22 milhões de vacinas para inocular toda a sua população, já que serão necessárias duas doses da mesma para se ganhar a imunidade pretendida, pelo menos na vacina da Pfizer e da Moderna. A aquisição dos fármacos teve um custo de 200 milhões de euros, segundo o Ministério da Saúde.



A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.557.814 mortos resultantes de mais de 68,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.