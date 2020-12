Os especialistas chegaram ao consenso de que o uso de máscara ajuda a evitar a propagação do novo coronavírus. A Direção Geral da Saúde (DGS) sublinhou em diversas ocasiões, a necessidade de que as máscaras sejam trocadas a cada quatro horas ou sempre que ficarem húmidas . Agora, um estudo científico sublinha que usar uma máscara já demasiado usada é mais perigoso do que não usar nenhuma.A análise aos dados de inalação de partículas com e sem máscara facial foi publicada na revista científica Physics of Fluids . "É natural pensarmos que usar máscara, não importa se nova ou velha, deve ser sempre melhor do que nada. Os nossos resultados mostram que esta crença só é verdade para partículas maiores do que cinco micrómetros, mas não para partículas inferiores a 2,5 micrómetros", referiu o autor Jinxiang Xi Os investigadores das Universidades de Massachusetts Lowell e a Batista da Califórnia, chegaram à conclusão de que usar uma máscara com eficácia inferior a 30% pode ser pior do que não ter uma máscara. Para isso, desenvolveram um modelo computacional em que rastrearam as partículas numa máscara cirúrgica usada por uma pessoa. Assim, foi possível examinar o comportamento e destino dos aerossóis que passam através da máscara, para a cara e as vias respiratórias, e finalmente para o nariz, faringe e pulmões.Este modelo computacional permitiu mostrar que o fluxo de ar à volta da cara muda. Cm a máscara colocada, em vez de existirem caminhos específicos até ao nariz e boca, o ar chega a estas duas portas de entrada através de toda a superfície da máscara, mas a velocidades mais baixa. E isso favorece a inalação de aerossóis pelo nariz de forma que, embora as máscaras filtrem uma série de partículas, as que escapam da filtração da máscara podem entrar no trato respiratório.Assim, máscaras que já só tenham uma capacidade de filtração abaixo dos 30%, deixam passar mais partículas perigosas que depois vão ser inaladas pelo nariz. Quando são novas, as máscaras cirúrgicas têm até 65% de eficácia, mas depois de usadas só chegam aos 25%. Daí a importância de mudar regularmente a máscara de proteção, como recomendam as autoridades de saúde."Esperamos que as autoridades de saúde pública fortaleçam as atuais medidas preventivas para conter a transmissão da covid-19, como sejam escolher máscaras mais eficazes, usá-las de forma correta para uma maior proteção, e evitar usá-las quando já estão velhas", acrescentou Jinxiang Xi.