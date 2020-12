O Canadá aprovou a vacina da Pfizer e da BioNTech contra a covid-19. A aprovação foi dada pelo Ministério da Saúde ao abrigo de um sistema de avaliação rápida criada para dar resposta à pandemia.Esta aprovação vai permitir ao Canadá começar a vacinar em poucos dias. "Os canadianos podem estar seguros de que o processo de aprovação foi rigoroso", referiu o ministério em comunicado. O Candá espera receber até ao fim dos mês 249.000 doses da vacina.O Canadá junta-se ao Reino Unido na lista de países que já aprovaram uma vacina contra a covid-19. No Reino Unido, a vacinação começou na terça-feira.A vacina do consórcio da Pfizer com a BioNTech precisa de duas doses e tem uma eficácia de 95%.