O estudo "Saving Lives like Sweden", que juntou especialistas em saúde pública, como cientistas, neurocientistas, psicólogos, cirurgiões ou farmacologistas, concluiu que entre 2000 e 2019 podiam ter sido evitadas cerca de três milhões de mortes na Europa, caso os países tivessem implementado as estratégias suecas de redução do impacto do tabaco.