Nova Zelândia quer acabar com o tabaco até 2025

O governo da Nova Zelândia anunciou novas medidas restritivas em relação ao tabaco, a promulgar em 2021, cujo objetivo é impedir a próxima geração de fumar. Desta forma, quem tem menos ou idade igual a 14 anos hoje não poderá comprar tabaco legalmente, no futuro.



Atualmente, a taxa de fumadores adultos fixa-se em cerca de 13% na Nova Zelândia. Em 2025, o governo quer cortá-la para 5%, tornando o tabaco inacessível para toda a população. Como? Aumentando a idade legal para fumar a cada ano a partir de 2023 e ao reduzir ao máximo a quantidade legal de nicotina nos produtos de tabaco. O número de lojas onde a venda de cigarros é autorizada também vai diminuir e os serviços para lidar com a dependência vão ter um aumento do financiamento.



Uma das justificações dadas pelo governo é o facto de o tabaco continuar a representar uma das principais causas de morte evitável para a população de cinco milhões de pessoas da Nova Zelândia. "Queremos garantir que os jovens nunca comecem a fumar, então consideraremos um crime vender ou fornecer produtos de tabaco fumado para novos grupos de jovens", explicou a ministra da Saúde ministra neozelandesa, Ayesha Verral, citada pelo The Guardian. A governante considerou a apresentação das novas medidas um "momento histórico".