Degustar sushi com uma vista 360º sobre Lisboa

Se juntarmos a cozinha nipónica trazida pelas melhores propostas do restaurante GoldenSushi com uma das melhores vistas sobre Lisboa, o rooftop do Hotel Mundial, a combinação resulta numa refeição ao ar livre acompanhada pelos últimos raios de sol do dia.

O GoldenSushi Rooftop traz novas propostas de sushi preparadas pelo sushiman Polo Paras como temakis Califórnia ou de salmão com camarão e sésamo (€5,50/unidade), um freestyle de gunkans (€20/8 unidades) que se juntam às ostras e aos takitos de atum com molho moscatel e guacamole e aos takitos de salmão marinado em soja com mayonese e ovas de tobiko já disponíveis desde o ano passado.



Mas as opções não ficam por aqui. Para quem preferir degustar sushi em grupo, a marca apresenta várias opções como o Menu Silver com 45 peças (€38), o Menu Platinum com 100 peças (€70) e o GoldenSushi Especial com 250 peças (€175).

O primeiro restaurante GoldenSushi abriu há um ano no Portugal Boutique Hotel e desde então que a expansão tem sido constante. Além deste novo espaço no Hotel Mundial, o projecto tem também um outro estabelecimento apelidado de GoldenSushi Malvarosa, em Alverca.



Ao todo, a marca tem já três locais onde se pode degustar os diferentes sabores de peças como sashimis, niguiris, uramakis, entre outros. Porém, Pedro Correia, um dos fundadores do projecto, afirma que a expansão é para continuar, nomeadamente com dois novos espaços na zona de Picoas e em Odivelas, que estão a ser planeados para breve.

Mas nem só a gastronomia japonesa representa o GoldenSushi. No primeiro aniversário da marca, os dois sócios, Pedro Correia e Diogo Wilson anunciaram a parceria com a Herdade do Rocim para a criação de vinhos GoldenSushi produzidos na região da Vidigueira, no Alentejo. Há três tipos disponíveis: o Golden Sushi Branco e o Golden Sushi Rosé e ainda um espumante que estará disponível brevemente.

GoldenSushi Rooftop



Como forma de aproveitar os últimos dias quentes do ano, a sugestão passa pela degustação de sushi acompanhado por um copo de vinho e com envolvência da paisagem da cidade de Lisboa. Tudo unido num único espaço.Hotel Mundial - 9º piso, Praça Martim Moniz, LisboaHorário: Segunda a Sábado das 18h00 às 0h30