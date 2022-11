O maior vulcão ativo do mundo entrou em erupção

Ninguém ouvia falar dele desde 1984. Foi nesse ano que o vulcão Mauna Loa, que se encontra localizado no Havai, entrou em erupção pela última vez mas, quase quarenta anos depois, o feito repete-se.

Depois de várias semanas a registar um aumento significativo de atividade e pequenos terramotos, aquele que é considerado o maior vulcão ativo do mundo voltou a expelir lava durante a noite deste domingo.

As autoridades norte-americanas asseguram que, até ao momento, a situação está controlada mas emitiram já um alerta para que as populações mais vulneráveis permaneçam em casa de forma a evitar a inalação de gases tóxicos.

Mas apesar da tranquilidade, já foram criados vários abrigos na região para albergar as populações caso seja necessário efetuar evacuações. Até lá, o Observatório de Vulcões do Havai encontra-se a efetuar reconhecimentos aéreos de forma a ter a situação controlada.

O Mauna Loa é um vulcão de grandes dimensões, que tem quatro quilómetros de altura e ocupa cerca de cinco mil quilómetros quadrados de área. Segundo nota a New Scientist, entrou em erupção 33 vezes, tendo os piores registos históricos ocorrido na década de 50.



O vulcão Mauna Loa, na ilha do Havai, em erupção a 25 de março de 1984 U.S. Geological Survey/Handout via Reuters

Neste momento, apesar de no terreno estarem dezenas de especialistas, os seus movimentos são imprevisíveis. Isto porque nas laterais do vulcão existem duas zonas de fendas – uma a noroeste e outra a sudoeste – que podem fazer com que o atual topo do vulcão colapse. Se isto se verificar, a lava poderá começar a movimentar-se com cada vez mais força e seguir em direção a zonas habitadas.