Alzheimer: novo medicamento pode abrandar o declínio cognitivo

No estudo participaram 1.800 voluntários com uma ligeira deficiência cognitiva ou doença de Alzheimer leve, o grupo teve uma redução do declínio cognitivo em 27%.

As farmacêuticas Biogen e Eisai estão a desenvolver um novo medicamento para a doença de Alzheimer. Lecanemab, o novo fármaco, mostrou-se eficaz para combater o declínio cognitivo causado pela doença e poderá ser aprovado pela Food and Drug Administration (FDA, a autoridade do medicamento nos EUA) já no principio de janeiro.