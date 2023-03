Mais de metade da população vai sofrer de obesidade em 2035

Mais de metade da população mundial estará acima do peso ou obesa até 2035, alertou um relatório da Federação Mundial de Obesidade.







Getty Images

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Cerca de 38% da população mundial, cerca de 2,6 mil milhões de pessoas, já se encontra atualmente com sobrepeso ou obesidade. A investigação refere que se os governos não tomarem medidas para combater o excesso de peso, nos próximos 12 anos o número de pessoas com excesso de peso ou obesidade deverá alcançar os quatro mil milhões de pessoas, cerca de 51% da população mundial.Assim, se a tendência atual permanecer o número de pessoas clinicamente obesas vai aumentar de uma em sete para uma em cada quatro pessoas em 2035. Vários estudos demonstram que a obesidade aumenta o risco de várias doenças como cancro, doenças cardíacas ou diabetes.A obesidade infantil está a aumentar a uma velocidade mais rápida do que os adultos. Os investigadores consideram que a obesidade entre rapazes com menos de 18 anos vai aumentar em 100%, chegando aos 208 milhões, já nas raparigas o crescimento será ainda mais acentuado, chegado aos 125%.Louise Baur, presidente da Federação Mundial de Obesidade, considerou que estas descobertas foram "um aviso claro que, ao não tratar a obesidade hoje, corremos o risco de sérias repercussões no futuro".Assim sendo, os autores do relatório alertam para que os países tomem "ações ambiciosas e coordenadas" que constituam uma "resposta internacional robusta".A Federação aconselha os governos a aumentarem os impostos ou restringirem a comercialização de alimentos ricos em gordura, sal ou açúcar. Outras estratégias passam por colocar os rótulos na parte da frente das embalagens que aumentar a qualidade e variedade dos alimentos saudáveis nas escolas.O relatório demonstra ainda que muitos dos países mais pobres do mundo enfrentam os aumentos mais acentuados de obesidade e estão menos preparados para enfrentar a doença, nove dos dez países onde são esperados aumentos os maiores aumentos estão entre os países em desenvolvimento.Níger, Papua Nova Guiné, Somália e República Centro-Africana foram considerados os países menos preparados para lidar com o aumento da obesidade.Já do lado dos mais preparados para combater a doença estão a Suíça, Noruega, Finlândia, Islândia e a Suécia.A Federação estima ainda que os gastos globais causados por obesidade e outras doenças relacionadas devem disparar a nível global alcançado os 4.10 biliões de euros em 2023, 3% do PIB global, causando um dano económico semelhante ao da combate à pandemia da covid-19.A Federação Mundial da Obesidade é um conjunto de grupos de investigação científica relacionada com os temas da saúde que trabalha em estreita colaboração com várias agências globais, como a Organização Mundial de Saúde.