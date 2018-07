O trabalho jornalístico "Mais perto de uma cura para o cancro", escrito pela jornalista Lucília Galha para a SÁBADO venceu a categoria Imprensa escrita nos prémios Jornalismo em Oncologia, promovidos pela Liga Portuguesa contra o Cancro (LPCC). Os prémios foram entregues na tarde desta quinta-feira, em Lisboa.

O prémio, que já vai na sua sétima edição, tem o objectivo de galardoar os melhores trabalhos em jornalismo escrito e audiovisual sobre o cancro. O texto de Lucília Galha, publicado na edição nº 700 da Revista SÁBADO de 28 de Setembro de 2017, refere uma terapia inovadora, aprovada nos EUA, que consiste na manipulação genética de células do sistema imunitário do próprio doente, a chamada terapia com as células CAR T e destina-se a crianças e a jovens adultos (até aos 25 anos) com leucemia linfoblástica aguda.

Na categoria de Imprensa audiovisual, o vencedor foi o trabalho do canal televisivo RTP, "A minha vida é tua", da autoria da jornalista Paula Martinho da Silva, com imagem de David Araújo e edição de Dores Queirós. A reportagem exibida no programa Linha da Frente e retrata o impacto do cancro infantil na vida das famílias, quer a nível emocional quer a nível financeiro.

A LPCC decidiu ainda atribuir cinco menções honrosas: a Susana Pinheiro com o seu texto sobre a exposição "40 anos, 40 rostos de esperança" no IPO do Porto no jornal Público; a Isabel Nery com a reportagem "Os meninos perdidos de Myanmar" na Notícias Magazine; a Sónia Santos Dias com o trabalho "Estado terminal: como se mantém a esperança no fim da vida?", na Mood; a Cláudia Pinto com "Apesar de tudo, o cancro é uma doença curável" e a Vera Novais com "O seu relógio biológico anda fora de horas? Acerte-o se quer prevenir doenças", duas peças publicadas no Observador.