Tem receio das radiações emitidas pelo telemóvel que coloca na mesa de cabeceira durante a noite? E quando utiliza o micro-ondas também se pergunta se o electrodoméstico lhe altera a comida? Talvez também tenha pensado sobre o stress do dia-a-dia – e de como afecta a sua saúde.

O telemóvel, micro-ondas e stress têm algo em comum: apesar de se terem generalizado ideias de que podem conduzir ao desenvolvimento de cancros, essas ideias não passam de mitos, dado que não existem evidências científicas que os comprovem.

Confrontámos médicos oncologistas e até um físico com estas ideias que têm vindo a surgir ao longo dos anos ao mesmo ritmo que surge tanto preocupação como nova informação sobre a doença mais falada do século. Passo a passo desconstruímos alguns mitos – e percebemos a parcela de verdade que contêm.



Entretanto, há uma nova terapia que usa células do sistema imunitário do doente manipuladas geneticamente para eliminar o tumor. A SÁBADO falou com a única criança portuguesa que fez o tratamento.



Recorde a reportagem "Mais perto de uma cura para o cancro".

Leia o artigo na íntegra na edição número 748 da revista SÁBADO, nas bancas quinta-feira, 30 de Agosto.