Instagram, Whatsapp e Facebook registam falhas de acesso

Faz 'scroll' e nada muda? As redes sociais Instagram, Whatsapp e Facebook estão a registar falhas de acesso. O alerta registou-se cerca das 22h31.







A informação é avançada pelo Downdetector, que apresenta os relatórios de utilizadores da Internet que indicam problemas em várias redes sociais.



De acordo com os utilizadores, os problemas mais identificados no Instagram é a falha geral (70%); seguindo-se os uploads (17%) e o acesso à conta (11%). Já no Facebook, 65% dos utilizadores queixam-se de uma falha geral, 26% de acesso à conta e 7% de atualização.



No Whatsapp, 46% dos problemas notificados têm que ver com falha geral no sistema; 38% no envio de mensagens e 15% no acesso à aplicação.