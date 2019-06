"A NASA abre a Estação Espacial Internacional a oportunidades comerciais", divulgou esta sexta-feira em Nova Iorque Jeff DeWitt, diretor financeiro da agência espacial americana, explicando que será possível em 2020 particulares e empresas visitarem a Estação Espacial Internacional.

Serão autorizadas "duas missões curtas de astronautas privados por ano", explicou Robyn Gatens, gerente da estação.





.@Space_Station is open for commercial business! Watch @Astro_Christina talk about the steps we're taking to make our orbiting laboratory accessible to all Americans. pic.twitter.com/xLp2CpMC2x