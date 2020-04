Homens são mais vulneráveis ao coronavírus devido aos testículos, conclui estudo

Em Portugal, o coronavirus já matou mais homens que mulheres, com 358 vítimas do sexo masculino e 356 vítimas mortais do sexo feminino – pese embora estas correspondam a quase 12 mil casos, enquanto existem apenas pouco mais de 8 mil infetados. O mesmo acontece um pouco por todo o mundo. Este sábado, a DGS indicou que as diferenças entre os sexos nos óbitos são "mínimas" mas não explicou o porquê das discrepâncias dos efeitos da Covid-19 entre homens e mulheres.

Por isso, investigadores da Faculdade de Medicina Albert Einstein, em Nova Iorque, debruçaram-se sobre pacientes do novo coronavírus em Bombaim, na Índia, e mostraram duas debilidades particulares que podem aumentar o risco da doença em homens: os testículos.

Publicado no portal medRxiv - uma página que serve de introdução a artigos que ainda não foram revistos por outros investigadores -, o estudo foca-se no recetor que serve de porta de entrada ao novo coronavírus no organismo humano.

As proteínas ACE2 - enzimas conversoras de angiotensina 2 (ACE2) - são recetores que existem em células epiteliais dos pulmões, intestinos, rins e vasos sanguíneos, e aos quais o SARS-CoV-2 se liga para entrar no nosso corpo.

Além destes locais, existe um outro onde são produzidos recetores ACE2 a alto ritmo: o tecido testicular. Por outro lado, o tecido ovário não o faz. Isto faz com que, em homens, a Covid-19 tenha mais uma porta de entrada, em relação a mulheres.

Se é isso que diferencia a letalidade da doença em homens e mulheres, é ainda cedo para dizer: o estudo é apenas preliminar e não foi revisto. Mas existe base científica por detrás do trabalho.

Os precedentes deixados por vírus dizem-nos que são organismos que gostam de explorar locais mais silenciosos para surpreender o sistema imunitário do hospedeiro. O mesmo acontecia com o vírus do ébola, que se escondia nas células da retina humana

Além disso, também já é conhecido que a família do coronavírus tem no recetor ACE2 o seu amigo que a deixa entrar no corpo humano – e também se sabe que existem poucos locais onde esta proteína existe no organismo.

O terceiro fator que ajuda a investigação diz respeito às diferenças na letalidade. Em Portugal, a taxa de letalidade em homens é de 4,4%, superior à verificada em mulheres: 3%.

Na observação sobre pacientes em Bombaim, investigadores repararam que o tempo de recuperação da Covid-19 era, também, maior em homens. Nas 20 pacientes mulheres, o tempo médio de recuperação do vírus era de quatro dias. Nos 48 homens observados, o tempo médio foi 50% superior – seis dias.