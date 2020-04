Covidetect tem como objetivo detectar, quantificar, caracterizar e modelar o vírus, avança o Público , e a ideia teve origem num estudo efetuado nos Países Baixos, onde o novo coronavírus foi detetado nas águas residuais.

A empresa Águas de Portugal lidera o projeto criado para analisar as águas residuais do País e, com isso, procurar criar um sistema de alerta precoce da presença do SARS-CoV-2