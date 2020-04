Viu pontos de luz no céu noturno? Foi cortesia de Elon Musk

Static fire test of Falcon 9 complete—targeting Thursday, April 23 at 3:16 p.m. EDT, 19:16 UTC, for launch of 60 Starlink satellites from LC-39A in Florida — SpaceX (@SpaceX) April 17, 2020

Elon Musk Foto: Reuters

Entre quinta e sexta-feira, foi possível observar pontos de luz no céu na zona da Grande Lisboa. Assemelhavam-se a um comboio. Porém, são eram ovnis: mas sim satélites.Os satélites Starlink são do empresário norte-americano Elon Musk , fundador da SpaceX. Em 2015, Musk anunciou o lançamento dos satélites que permitirão "o serviço mais avançado de Internet de banda larga do mundo". "Com uma performance que ultrapassa em muito a da internet por satélite tradicional, o Starlink vai fornecer internet de banda larga de alta velocidade a locais onde o acesso não é de confiança, caro, ou completamente indisponível". O objetivo do projeto Starlink é dar acesso à Internet a pessoas que estejam onde o serviço é insuficiente ou mesmo inexistente.Musk investiu 10 mil milhões de euros no projeto e, para que o serviço funcione minimamente, são precisos 400 satélites Starlink a orbitar a Terra. Para que o projeto cumpra o seu objetivo "moderadamente", Musk precisa de pelo menos 800.Os satélites serão operados a 549 quilómetros acima da Terra, uma distância muito menor que a dos satélites de telecomunicações tradicionais. Neste vídeo, foram captados por cima da Holanda:Alguns astrónomos revelaram preocupações sobre essa proximidade, e porque os satélites são tão brilhantes que podem interferir com o estudo do universo. "Os astrónomos - e quem veja casualmente o céu noturno - devem esperar um futuro em que a população da baixa órbita terrestre inclua dezenas de milhares de satélites relativamente grandes", explicou Jonathan McDowell, astrónomo do centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian ao site CNET. Segundo o Correio da Manhã , poderão ser bem visíveis no dia 21 de abril, às 05h22, no sentido sul para nordeste. Até segunda-feira os satélites podem ser vistos, sem bem que em piores condições, pelas 21h00 e pelas 05h00.