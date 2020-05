Homens são mais vulneráveis ao coronavírus devido aos testículos, conclui estudo A Covid-19 liga-se ao nosso corpo através de recetores que existem nos pulmões, intestinos, vasos sanguíneos e testículos, o que dá mais duas portas de entrada à doença em homens. - Ciência & Saúde , Sábado.

Mais um estudo reforçou o porquê de os homens serem mais infetados pelo novo coronavírus que as mulheres. A investigação, publicada na segunda-feira (11) no European Heart Journal , indica que a presença de uma enzima que é usada pelo novo coronavírus para infetar as células é maior nos homens que nas mulheres.Essa enzima já tinha sido analisada num outro estudo, divulgado em abril:Na investigação publicada no European Heart Journal, concluiu-se que as proteínas ACE2 - enzimas conversoras de angiotensina 2 (ACE2) - existem em maior concentração no sexo masculino que no feminino. O estudo partiu da análise de amostras de sangue de mais de 3.500 pacientes com problemas cardíacos de onze paises europeus.O estudo, liderado por Adriaan Voors, do Centro Médico Universitário de Groningen na Holanda, arrancou antes da pandemia e não incluiu pacientes com Covid-19.Segundo a Al-Jazeera, outro factor que pode influenciar a distribuição da infeção por coronavírus entre sexos é o de as mulheres terem dois cromossomas X e os homens, só um. Afinal, uma parte significativa dos genes que regulam a nossa resposta imunitária está codificada no cromossoma X.