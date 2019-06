Uma bebé recém-nascida foi encontrada à beira de uma estrada na Geórgia, Estados Unidos. Estava dentro de um saco de plástico fechado, a chorar. Uma família que vivia nos arredores estranhou o ruído.

"Parecia um bebé, mas nunca pensaria que fosse", contou Kayla Ragatz, que chamou a polícia. Acharam mais provável ser um gato, mas quando procuraram a origem do som, não queriam acreditar.

"Ela estava no saco de plástico fechado, mas o braço dela tinha saído", relata Ragatz à ABC News. "Começou a chorar… foi tão emotivo. Eu estava furiosa, assustada, triste."

Quando os agentes chegaram ao local, retiraram a menina de dentro do saco. Acreditam que India nasceu poucas horas antes de ter sido descoberta. Terry Roper, o primeiro agente a chegar ao local, recordou o que sentiu quando viu a menina. "Quando pudemos pegar-lhe ao colo, enrolá-la no cobertor, deixá-la um bocadinho mais quente, consegui falar com ela um bocadinho. Quis dar-lhe algum conforto. Um pouco mais tarde apercebi-me de que foi a primeira vez que ela sentiu amor, e senti-me honrado por lhe ter oferecido isso", afirmou.

Num vídeo, vê-se India a apertar com a mão o dedo de um agente. As imagens podem ferir a susceptibilidade dos leitores mais sensíveis:





As autoridades recordaram no Facebook que a lei naquele estado "permite a uma mãe deixar um bebé até 30 dias depois do nascimento num hospital, num quartel de bombeiros, numa esquadra, no gabinete do xerife" e que "desde que o deem a uma pessoa, a um ser humano vivo, não podem ser acusados de abandono ou crueldade contra crianças".





O gabinete do xerife pediu a quem tenha informações relevantes que contacte as autoridades.