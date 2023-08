Podemos atribuir à falta de higiene a descoberta do adoçante mais famoso do mundo. O aspartame – 200 vezes mais doce que o açúcar e que a OMS classificou como “possivelmente cancerígeno” em julho – apareceu na ponta do dedo de James Schlatter, em 1965. Passamos a explicar. O farmacêutico norte-americano estava a desenvolver um novo medicamento contra as úlceras, no laboratório da G.D. Searle. Já cansado, lambeu o dedo antes de virar uma página dos seus apontamentos. Resultado: na ponta do dedo sentiu um sabor super doce – aspartame. A descoberta passou a ser aplicada em mais de 6 mil produtos, como a Coca-Cola Zero, pastilhas elásticas, gelatinas e até pasta de dentes.