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Ciência & Saúde

Ao minuto

Hantavírus: desembaque dos passageiros em Tenerife, ao minuto

Operação é complexa e envolve lanchas, autocarros e aviões.

Momentos Chave
Precedimentos no aeroporto
Passageiros chegam a terra com poucos pertences
MV Hondius em Tenerife
O MV Hondius já chegou às Canárias
Precedimentos no aeroporto
Passageiros chegam a terra com poucos pertences
MV Hondius em Tenerife
O MV Hondius já chegou às Canárias
Ao Minuto Atualizado Há 3 horas
Há 3 horas 10 de maio de 2026 às 19:23
Lusa

76 pessoas já retiradas de navio e repatriadas a partir de Tenerife

A operação que decorre nas ilhas Canárias com o navio do surto de hantavírus já retirou do barco e repatriou 76 pessoas de várias nacionalidades, disse hoje o Governo espanhol. O navio de cruzeiro "MV Hondius" chegou hoje de manhã a Tenerife, no arquipélago das Canárias, com 147 pessoas a bordo, sendo que pelo menos 104 deverão desembarcar e ser repatriadas nesta ilha. Leia o artigo na íntegra.
Há 3 horas 10 de maio de 2026 às 19:17

Passageiros franceses que iam a bordo do navio "MV Hondius" regressam a Paris

Cinco passageiros franceses do cruzeiro afetado pelo surto de hantavírus chegaram, este domingo, a Paris após serem retirados do navio atracado em Tenerife, nas Ilhas Canárias.
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Passageiros franceses que iam a bordo do navio 'MV Hondius' regressam a Paris
Há 4 horas 10 de maio de 2026 às 18:23

Passageiros espanhóis de navio onde foi detetado surte de hantavírus chegam a hospital em Madrid

Vários passageiros espanhóis do cruzeiro afetado pelo surto de hantavírus foram transportados, este domingo, para um hospital em Madrid, após desembarcarem do navio vindo de Tenerife, nas Ilhas Canárias
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Passageiros espanhóis de navio onde foi detetado surte de hantavírus chegam a hospital em Madrid
Há 6 horas 10 de maio de 2026 às 16:15
Isabel Dantas

Trabalhos prosseguem até ao entardecer

A Organização Mundial da Saúde fez saber através de Maria van Kerkhove, diretora de prevenção e preparação de pandemias daquele organismo, que a operação pode prolongar-se até ao final da tarde de segunda feira. "As equipas vão continuar a evacuar os passageiros até ao entardecer de hoje, retomando os trabalhos amanhã. O objetivo é concluir a evacuação até às 19h00 de amanhã", explicou aquela responsável, citada pela imprensa espanhola.  
Há 7 horas 10 de maio de 2026 às 15:00

Passageiros espanhóis já aterraram em Madrid

Há 8 horas 10 de maio de 2026 às 13:54
Isabel Dantas

Canadianos de partida

O avião português que transporta o passageiros canadianos também já deixou o aeroporto de Tenerife. Quando chegaram à pista, e antes de entrarem na aeronave, foi-lhes medida a temperatura. Até agora, segundo informações reveladas pelas autoridades espanholas, todos os passageiros estão assintomáticos.
O embarque dos canadianos
O embarque dos canadianos AP
Há 8 horas 10 de maio de 2026 às 13:38

Avião português envolvido nas operações

Há um avião português envolvido nas operações. Trata-se de um aparelho da Euroatlantic Airways, que faz voos fretados. Vai transportar os passageiros canadianos do navio que se encontra ancorado em Tenerife. 
Avião português em Tenerife
Avião português em Tenerife AP
Há 9 horas 10 de maio de 2026 às 13:02

Guardia Civil mostra desembarque

Há 9 horas 10 de maio de 2026 às 12:51
Isabel Dantas

Navio será reabastecido amanhã

A empresa de navegação Oceanwide Expeditions emitiu um comunicado a dar conta de que o navio de cruzeiro MV Hondius vai reabastecer e carregar os mantimentos necessários amanhã, em Santa Cruz, Tenerife, assim que os todos passageiros e tripulantes desembarcarem. Depois, seguirá para o porto de Roterdão, na nos Países Baixos, numa viagem deve durar 5 dias.

Entretanto, a ministra da Saúde, Mónica García, já fez saber que o navio não sairá de Granadilla, onde está a ser realizado o desembarque. "O reabastecimento ocorrerá aqui, amanhã de manhã, no mesmo cais, durante um período em que não houver passageiros a desembarcar." 
Há 9 horas 10 de maio de 2026 às 12:43

Pedro Sánchez diz que Espanha "está a fazer o que deve"

Há 9 horas 10 de maio de 2026 às 12:28

Ministra da Saúde elogia operação

Numa conferência de imprensa improvisada junto ao porto - onde estão jornalistas de todo o mundo - a ministra da Saúde de Espanha, Mónica García, fez um ponto de situação e elogiou a forma como a toda a operação está a decorrer. "Hoje é dia de falar do orgulho no nosso país, do orgulho da população das Canárias que é solidária e se mostra comprometida com a saúde global", disse a governante. 
Mónica García falou aos jornalistas
Mónica García falou aos jornalistas EPA
Há 10 horas 10 de maio de 2026 às 12:23
Isabel Dantas

Cinco franceses também estão a caminho de casa

Os cinco passageiros franceses também já se encontram no avião, a caminho de casa. O procedimento foi o mesmo dos espanhóis, com a viagem de lancha até ao porto e de autocarro até ao aeroporto. Ao longo da tarde vão repetir-se todos estes procedimentos, à medida que forem chegando as aeronaves dos respetivos países.
Há 10 horas 10 de maio de 2026 às 12:00

Sai o primeiro voo de repatriamento

Os 14 passageiros espanhóis já estão no voo, a caminho de Madrid. Entretanto, no porto continua o processo de desembarque mas, contrariamente ao que tinha sido inicialmente previsto, saem agora os franceses, ao que seguirão os canadianos. A ordem está diretamente relacionada com a chegada dos aviões dos respetivos países que vão proceder ao repatriamento. 
Avião com passageiros espanhóis ruma a Madrid
Avião com passageiros espanhóis ruma a Madrid AP
Há 10 horas 10 de maio de 2026 às 11:52
Isabel Dantas

Papa agradece ao povo das Canárias

O Papa Leão XIV deixou este domingo, em Roma, palavras de agradecimento à população das Canárias por receber o navio de cruzeiro. "Agradeço a gentileza demonstrada ao povo das Canárias por permitir a chegada do cruzeiro com as pessoas que possam estar infetadas com o hantavírus", referiu em espanhol, recordando que em breve vai visitar o arquipélago. "Ficarei feliz por poder encontrar-vos no próximo mês, quando visitar as ilhas!"
Há 11 horas 10 de maio de 2026 às 11:00

Imagens mostram de perto a operação de desembarque

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Imagens mostram de perto a operação de desembarque do navio afetado por hantavírus em Tenerife
Há 11 horas 10 de maio de 2026 às 10:56
Isabel Dantas

Cidadãos espanhóis no aeroporto

Os 14 cidadãos espanhóis preparam-se para embarcar no avião que os vai transportar até Madrid, onde vão cumprir um período de quarentena num hospital militar. Quando a aeronave levantar voo, seguir-se-á o desembarque dos passageiros holandeses, belgas, alemães e gregos, que viajarão juntos até aos Países Baixos.
Há 12 horas 10 de maio de 2026 às 10:13
Isabel Dantas

Todos os espanhóis estão em terra

Os 14 cidadãos espanhóis que estavam no MV Hondius já estão a caminho do aeroporto, em dois autocarros, onde serão encaminhados de avião para Madrid. Os passageiros vêm com máscaras, fato protetor e sacos de pástico na mão, com poucos pertences. As bagagens que tinham no navio devem seguir com o navio para os Países Baixos.
Passageiros chegam ao porto em pequenas embarcações
Passageiros chegam ao porto em pequenas embarcações AP
Há 12 horas 10 de maio de 2026 às 09:52
Isabel Dantas

Começa a saída dos passageiros

Saem os primeiros passageiros do MV Hondius, que chegam ao porto em pequenos grupos, a bordo das lanchas. Saem com máscaras e fatos completos de proteção sanitária. Vão depois entrar num autocarro, que os levará ao Aeroporto de Tenerife Sul, a cerca de 12 quilómetros de distância. Lembramos que os primeiros a sair são os 14 cidadãos espanhóis. 
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Passageiros começam a sair de navio afetado por surto de hantavírus em Tenerife
Há 12 horas 10 de maio de 2026 às 09:43
Isabel Dantas

Diretor-geral da OMS tranquiliza população das Canárias

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, esta manhã, lembrando que "o hantavírus não é covid" e que "o risco para as pessoas de Tenerife é baixo, em virtude da natureza da doença e das precauções do governo espanhol". 
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“Isto não é outro COVID”, garante diretor-geral da OMS sobre surto de hantavírus em navio
Há 12 horas 10 de maio de 2026 às 09:36

Imagens do interior mostram chegada de navio

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Imagens do interior mostram chegada de navio afetado por surto de hantavírus às Canárias
Há 13 horas 10 de maio de 2026 às 09:19
Isabel Dantas

União Europeia envia avião ambulância

Hadja Lahbib, a comissária Europeia da Igualdade, Preparação e Gestão de Crises, revelou que a União Europeia vai enviar um avião ambulância da Noruega para Tenerife, na sequência de um pedido de Espanha, no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Referiu também que um oficial de ligação da União Europeia já está em Tenerife para apoiar a coordenação da operação.
Há 13 horas 10 de maio de 2026 às 09:12
Isabel Dantas

Português a bordo

Recordamos que há, é um dos membros da tripulação, que não será repatriado pois seguirá no MV Hondius até aos Países Baixos. A Direção-Geral da Saúde disse na sexta-feira não ter conhecimento de qualquer ocupante do cruzeiro que quisesse ser recebido em Portugal e que o repatriamento das pessoas a bordo será feito para os países de residência.
Há 13 horas 10 de maio de 2026 às 09:08
Isabel Dantas

Australianos e neozelandeses só viajam amanhã

Os primeiros a desembarcar serão os passageiros espanhóis, seguindo-se um segundo grupo que viajará num avião fretado pelos Países Baixos, que também transportará cidadãos da Alemanha, Bélgica, Grécia e alguns membros da tripulação. Também hoje desembarcarão e serão repatriados os nacionais do Canadá, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos. O último voo de repatriamento está programado para amanhã e partirá para a Austrália, com passageiros australianos e neozelandeses.
Há 13 horas 10 de maio de 2026 às 08:47
Isabel Dantas

Passageiros sem sintomas

A ministra da Saúde espanhola, Mónica García, garantiu esta manhã que os passageiros e a tripulação não apresentam sintomas. "Não são pacientes nem casos, são pessoas", frisou a governante, que minimizou também a polémica com o presidente do governo regional. "O Governo espanhol naturalmente autorizou o desembarque dos cidadãos a bordo do navio, entre os quais, lembro, há 14 espanhóis. Dissemos-lhes que são absolutamente bem-vindos e a operação continua. Nada nos desviará do nosso trabalho para garantir o sucesso desta operação, apesar de todas as dificuldades que temos encontrado."
A ministra da Saúde de Espanha falou aos jornalistas no porto de Granadilla
A ministra da Saúde de Espanha falou aos jornalistas no porto de Granadilla AP
Há 13 horas 10 de maio de 2026 às 08:40
Isabel Dantas

Ratos que não nadam

Uma das preocupações da população e do presidente do governo regional das Canárias, que a meio da noite recusou a ancoragem do navio, é se a embarcação trará a bordo ratos portadores da doença, que possam entrar na ilha. O ministério da Saúde espanhol emitiu uma comunicação a dar conta que o roedor em causa, o Oligoryzomys Longicaudatus, "não é capaz de nadar da localização do navio até à costa", acrescentando que a embarcação tem uma declaração sanitária garantindo ter as condições sanitárias adequadas, "incluindo ausência de roedores". 
Há 13 horas 10 de maio de 2026 às 08:30

Há um morto a bordo

Há o corpo de um passageiro alemão a bordo, que morreu depois de ser infetado com o hantavírus, que não será retirado da embarcação em Tenerife. O que está previsto é que siga depois, juntamente com os 17 tripulantes filipinos, para os Países Baixos, de onde é originário o MV Hondius
Há 14 horas 10 de maio de 2026 às 08:25
Isabel Dantas

Especialistas em saúde entram no navio

Os especialistas em saúde, devidamente protegidos com equipamentos de proteção, já estão a bordo do navio de cruzeiro, com vista a avaliar a condição física dos passageiros. As indicações que havia era que estavam todos assintomáticos, mas essa informação terá de ser confirmada antes do desembarque. Os que não apresentarem sintomas de Hantavírus serão encaminhados para o porto em lanchas, mas apenas se o avião do respetivo país estiver a postos no aeroporto de Tenerife.  
Há 14 horas 10 de maio de 2026 às 08:15
Isabel Dantas

Ministros espanhóis e diretor-geral da OMS na ilha

Toda a operação está a ser acompanhada pelos ministros do Interior de Espanha, Fernando Grande-Marlaska, da Saúde, Mónica García, e pelo Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), que estão no Posto de Comando Avançado para acompanhar o início da operação de desembarque dos passageiros do MV Hondius.
Há 14 horas 10 de maio de 2026 às 08:13
Isabel Dantas

Autocarros a postos

Dois autocarros da Unidade Militar de Emergência já estão a postos no porto, para transportar os passageiros e parte da tripulação para do HV Hondius até o Aeroporto de Tenerife Sul. Os primeiros a desembarcar, que chegarão ao porto em lanchas, serão os espanhóis, que depois serão transportados num avião da Força Aérea rumo a Madrid, onde ficarão de quarentena.
Os autocarros que transportarão os passageiros até ao aeroporto
Os autocarros que transportarão os passageiros até ao aeroporto AP
Há 14 horas 10 de maio de 2026 às 08:09
Isabel Dantas

Operação com mais de 350 operacionais

Em redor do barco circulam drones das forças de segurança espanholas. A operação vai envolver 325 elementos da Guardia Civil e 33 polícias, que estão a postos para levar a cabo a evacuação dos 147 passageiros e tripulantes, primeiro para terra, depois rumo ao aeroporto localizado a cerca de 10 minutos do porto, onde serão depois repatriados por via aérea.
Elementos da segurança a postos
Elementos da segurança a postos AP

Há 14 horas 10 de maio de 2026 às 08:01
Lusa

Governo das Canárias recusou receber o barco

Perante a recusa do Governo das Canárias e da Autoridade Portuária de Tenerife em permitir que o navio ancorasse no porto de Granadilla, foi a Direção-Geral da Marinha Mercante que emitiu uma resolução para ordenar a sua entrada na doca do porto.

A resolução foi pela diretora-geral da Marinha Mercante, Ana Núñez Velasco, e justificada em face a um risco combinado de segurança marítima e à "necessidade de assistência médica a bordo", em coordenação com diferentes organismos do Estado, segundo informaram os meios de comunicação locais de Tenerife.

O primeiro ponto da resolução impõe o acolhimento do navio, seja através de ancoragem controlada ou de atracação direta, dependendo da decisão das autoridades responsáveis pela operação sanitária.

Está previsto que os mais de 100 passageiros que seguem a bordo comecem a desembarcar pelas 08:00 mais de 100 pessoas, que serão repatriadas a partir de um aeroporto da ilha, em aviões de vários países e da União Europeia (UE).

Após o desembarque, cada grupo será transferido imediatamente para o avião que lhe foi destinado para seguir para os países de origem.
Há 14 horas 10 de maio de 2026 às 08:00
Lusa

Espanhóis serão os primeiros a sair

Os primeiros a desembarcar, segundo explicou ontem a ministra da Saúde, Mónica García, serão os 14 espanhóis que viajam no navio e que serão recebidos por um avião militar espanhol na pista de aterragem do aeroporto Tenerife Sul para serem transportados para Madrid, onde ficarão em quarentena no Hospital Gómez Ulla.

Após os espanhóis, o desembarque dos passageiros será feito por nacionalidades e em grupos de cinco pessoas e já se encontram na ilha todos os aviões que os transportarão para os respetivos locais de origem, com exceção de dois que chegarão durante este domingo.

Veja todos os pormenores do desembarque. 
Há 14 horas 10 de maio de 2026 às 07:58
Lusa

Chegada a Tenerife

O navio de cruzeiro MV Hondius, no qual se registou um surto de hantavírus, entrou pelas 06:00 (hora local e em Lisboa) no porto de Granadilla de Abona, onde permanecerá ancorado até que os passageiros sejam desembarcados.

A entrada do navio foi precedida por uma lancha do porto e o cruzeiro foi seguido por um rebocador, que o estão a ajudar nas manobras de entrada e ancoragem no porto - e não atracagem, para que sejam evitada a contaminação em terra.

Assim que o MV Hondius estiver ancorado e já com a luz do sol, terá início a operação de desembarque dos passageiros e o seu transporte para o aeroporto de Tenerife Sul, a 10 quilómetros do porto.
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Luz do amanhecer revela navio afetado por surto de hantavírus em Tenerife
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