Porque será que as aves perderam os seus dentes? Terá sido para que pudessem ser mais leves no ar? Ou terá alguma relação com o seu desenvolvimento desde os seus antecessores dinossauros, ajudando à formação de bicos?

Um novo estudo publicado esta quarta-feira na revista científica Biology Letters revela que afinal os pássaros deixaram os seus dentes para acelerar a incubação dos seus ovos. Comparado com o chocar de ovos de dinossauros - que demorava vários meses -, aves modernas fazem-no em poucos dias ou semanas.

Isto acontece porque o embrião presente no ovo não precisa de esperar que os dentes se desenvolvam – um processo que consome 60% do tempo de incubação, afirmaram os líderes da investigação da Universidade de Bona, na Alemanha, Tzu-Ruei Yang e Martin Sander.

Enquanto no ovo, o embrião de dinossauros estava também vulnerável a predadores e desastres naturais e a sua rápida incubação aumentava também as possibilidades de sobrevivência das espécies. "Cremos que a selecção evolucionária da perda de dentes em aves foi um efeito secundário da maior rapidez no crescimento do embrião" afirmaram Yang e Sander no artigo.

Estudos antigos concluíam que aves – os descendentes vivos de dinossauros aéreos – perderam os seus dentes ao tentar melhorar o seu método de voo. O que estes não explicavam era como é que, durante a era do Mesozóico, dinossauros que não voavam desenvolveram independentemente bicos sem estruturas dentárias similares às das aves.

Outros estudos chegaram a apontar que o bico facilitaria às aves a alimentação mas outros dinossauros, com dietas diferentes de minhocas e lagartas, evoluíram também desta forma. A análise da Universidade de Bona centrou-se em análises de dentes fossilizados de dois embriões de dinossauros, destacando a lenta formação dental das espécies antigas.