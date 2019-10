Ouça a ave mais barulhenta do mundo

A araponga é um pássaro que vive nas montanhas do nordeste da Amazónia. A ave quebrou o recorde do chamamento mais alto a ser registado – 125 decibéis - o mesmo que uma broca pneumática. O pássaro gritou três vezes mais alto que o cri-crió – que estava em primeiro lugar.

O ornitólogo Mario Cohn-Haft, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazónia e autor do estudo publicado na revista científica Current Biology captou o som do pássaro branco macho, no estado brasileiro de Roraima, em 2017. A araponga tinha cerca de 30 centímetros de comprimento do bico à cauda. O ornitólogo também afirma que o pássaro tinha um peito musculado e esculpido.





Mario pediu a ajuda de Jeff Podos, um especialista em comportamento animal da Universidade de Massachussets, nos Estados Unidos, e co-autor do artigo, para estudar a ave. O par regressou ao Brasil e rastejaram até 40 metros de distância das aparongas, para as ouvir cantar.

A equipa de investigadores também assistiu aos rituais de acasalamento das aves. A fêmea coloca-se num ramo, a um metro de distância do macho, que prontamente começa a cantar. Mario afirma no estudo que o macho "olha para longe da potencial companheira e canta a primeira das notas da canção. Depois, numa fração de segundo, vira-se e grita a segunda nota na ‘cara dela’".

Os investigadores confessam que esta descoberta levanta muitas questões. Primeiro querem entender: "como podem fazer isto sem ficarem surdos?". O par sugeriu que o chamamento incomum pode ser resultado da seleção natural. Mario especulou que a abundância de alimentos no habitat da montanha da araponga permite que a espécie se livre dos princípios de sobrevivência dos mais aptos. "A sobrevivência é fácil o suficiente, por isso estas aves são livres para desenvolver características que, caprichosamente ou não, são atraentes umas para as outras", afirma.

O ornitólogo explica que não existe nenhum benefício particular para identificar o canto dos pássaros mais ensurdecedores, assim como não havia para identificar a chita como o corredor mais rápido do reino animal. Mas com o estudo obtiveram informações importantes sobre os extremos da natureza. "É um bom lugar para entender os limites que a natureza pode oferecer".