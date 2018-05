Um dos produtos feitos de plástico que mais preocupa o meio ambiente são as embalagens envolventes de rebuçados e outros doces. O seu principal inconveniente está na demora da sua reciclagem, uma vez que a maioria está composta por uma estrutura de materiais com múltiplos compostos de plástico e alumínio.

Na sua maioria acabam sendo queimadas ou eliminadas em aterros mas embalagens como as das batatas fritas têm até sete camadas, intercaladas por alumínio e diferentes tipos de plástico, como o polipropileno (PP) ou o tereftalato de polietileno (PET) – compostos que demoram 100 a 200 anos até se degradarem completamente.

O número de camadas possibilita a conservação dos alimentos por mais tempo mas levanta uma enorme dor de cabeça para as empresas de reciclagem: embora os compostos dos materiais possam ser reciclados, separá-los é uma tarefa difícil.

Lawrence Black, conselheiro da empresa de reciclagem Waste Management, afirmou ao Guardian que "separar estas embalagens por camadas não é rentável e torna-se muito dispendioso", já que não há mercado para os compostos separados.

A Ocean Initiatives, organização que se empenha em recolher lixo de praias e rios por todo o mundo, contabilizou mais de 76 mil embalagens de doces e snacks só em 2017. Tudo isto levou à exploração de alternativas biodegradáveis às embalagens como o tetra brik, utilizado normalmente em embalagens de leite e sumo e com cartão a envolver o plástico e o alumínio.

Na Bielorrússia, através de um estudo da Universidade Estatal do país, surgiram invólucros comestíveis para rebuçados e outros doces. Estes seriam compostos por uma goma e aditivos como pimenta, com o intuito de dar saber ao que envolve a guloseima. O problema é que estes são para doces, alimentos que conseguem conservar-se durante anos e anos.

Em 2009, a empresa norte-americana Sun Chips comprometeu-se a criar a primeira embalagem 100% biodegradável. Utilizaram um recipiente fabricado à base de uma substância vegetal chamada ácido poliláctico e tudo parecia perfeito: a humidade não passava e degradava-se totalmente 14 semanas depois de ser deitada fora.

Mas nem tudo podia correr às mil maravilhas: este novo composto tinha o inconveniente de fazer muito barulho ao ser amachucado, podendo chegar aos 100 decibéis – equivalente a um martelo pneumático a trabalhar. Isto levou a marca a retirar as embalagens de circulação apenas um ano depois de serem lançadas. Surgiu então a discussão interesse do consumidor versus salvar o meio ambiente.

De qualquer modo, em 2017, a empresa espanhola SP Group desenvolveu um biopolímero 100% biodegradável, composto pelo mesmo ácido poliláctico e álcool polivinílico, ambos passíveis de entrar em contacto com alimentos. As primeiras impressões foram positivas, devido à sua rigidez e a embalagem conta ainda com a curiosidade de ser transparente. Resta saber se faz muito ou pouco barulho.