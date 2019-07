Dezenas de cacatuas caem mortas do céu na Austrália

Dezenas de aves caíram do céu esta quarta-feira, dia 10, perto de uma escola primária na cidade de One Tree Hill, Austrália. Presume-se que os 60 pássaros – que incluíam duas espécies diferentes de cacatuas-corellas - tenham sido envenenados, de acordo com o The Guardian.

As aves sangravam da boca e estavam ainda em sofrimento quando foram encontradas, segundo a equipa de resgate animal que descreve o sucedido como "algo tirado de um filme de terror".