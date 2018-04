Há inúmeras provas cientificas que associam a extinção dos dinossauros ao impacto de um asteróide na costa do México. Mas e se o seu desaparecimento não começou aí e houve outra causa por detrás destes acontecimentos? Investigadores descobriram que afinal estas espécies animais começaram a deixar o planeta muito antes do asteróide fazer os seus estragos. E foi tudo culpa das flores.

Através de um estudo recentemente publicado pelo jornal científico Ecology and Evolution, investigadores norte-americanos descobriram o desenvolvimento das primeiras plantas com flor, algumas delas venenosas. Registos fósseis do período Cretáceo sugerem então que estas espécies emergiram no planeta muito antes do asteróide que ditou a extinção de grande parte dos dinossauros.

Gordon Gallup, um dos co-autores do artigo e psicólogo evolucionista da Universidade de Albany, nos Estados Unidos da América, assumiu em comunicado esta semana que "os dinossauros podem ter sido demasiado lentos a desenvolver alguma espécie de aversão a plantas, não sendo capazes de associar os perigos ao que comiam. Apesar do asteróide ter desempenhado um papel importante na sua extinção, foi a sua alimentação de plantas venenosas que provocou sérios danos às espécies".

Gallup e o seu antigo aluno Michael J. Frederick também escrutinaram como é que espécies de aves e répteis, consideradas descendentes dos dinossauros, conseguiram sobreviver às plantas e flores venenosas e desenvolverem-se.

Ambos descobriram que as aves aprenderam a evitar as espécies venenosas ao reconhece-las visualmente enquanto crocodilos e outros répteis continuaram a comer essas plantas, sem as diferenciar de outras não prejudiciais. Os investigadores explicam ainda que foi através do seu sistema imunitário que crocodilos e répteis se salvaram, quando outras espécies de dinossauros não conseguiram.