As populações de aves no interior de França estão em risco e os seus números baixaram gradualmente nos últimos 15 anos. A conclusão surge em dois estudos separados, que estudaram o panorama nacional e a zona do centro de França, concluindo-se que dezenas de espécies viram a sua população baixar, afectando mais de um terço das aves no país.

"A situação é catastrófica," afirmou ao Guardian Benoit Fontaine, um biólogo de conservação no Museu de História Natural de França e um dos autores de um dos estudos. Num comunicado do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS), que também contribuiu para as descobertas, declarou que a zona interior de França "está num processo de se tornar um autêntico deserto."

Entre as espécies mais afectadas destacam-se a petinha-dos-prados, uma ave migratória que decresceu quase 70%, a perdiz, que diminuiu em 80%, além do pardal-de-garganta branca, a sombria, a laverca e outras espécies que outrora eram omnipresentes na região, de acordo com o levantamento, iniciado há 15 anos.

O museu descreveu o ritmo e a extensão do desaparecimento das espécies como "algo ao nível de uma catástrofe ecológica". O principal responsável, segundo apuraram os investigadores, é o uso intensivo de pesticidas em agricultura, especialmente plantações de trigo e milho.

O problema não é o envenenamento das aves mas dos insectos dos quais dependem para se alimentar. "Já quase não existem insectos, esse é o grande problema", assumiu ao Guardian Vincent Bretagnolle, um ecologista do Centro de Estudos Biológicos, em Chize, França.

Recentes investigações apontam que a população de insectos voadores decresceu mais de 80%, havendo hoje menos 400 mil aves em França que há 30 anos.

Apesar de o governo francês ter planeado o corte de pesticidas para metade até 2020, as suas vendas têm aumentado gradualmente em França, tendo sido usado mais de 75 mil toneladas de químicos em 2014, de acordo com dados da União Europeia.

Bretagnolle assume que "o que é alarmante é que todas estas aves estão a diminuir a sua população ao mesmo tempo, mesmo pássaros que não residem na área", mostrando que o desaparecimento de aves vai muito para além da falta de alimento nas zonas interiores de França.

Outros dos responsáveis pela deterioração dos ecossistemas agrícolas podem ser a desflorestação e a automatização da agricultura. Ao Guardian, Fontaine avisa que "se a situação não for ainda irreversível, os trabalhadores do sector agrícola devem mudar as suas práticas para combater isto."