Há cada vez mais jovens com cancro e diabetes. Comissão Europeia pede mais investimento nos sistemas de saúde

Doenças não transmissíveis são hoje responsáveis pela maioria das mortes evitáveis na UE, conclui um relatório.

As doenças não transmissíveis, como diabetes ou cancro, são hoje responsáveis pela maioria das mortes evitáveis na União Europeia, estando a afetar cada vez mais jovens. A conclusão consta num relatório da Comissão Europeia, que aborda o estado de saúde da população na União Europeia, e que revela que há cada vez mais crianças sedentárias e obesas.



Atualmente "os países da União Europeia já estão a implementar reformas cruciais nos seus sistemas de saúde, financiadas pela União Europeia", mas segundo a Comissão Europeia não é suficiente. O novo relatório apela para que a Europa invista "urgentemente nos seus sistemas de saúde" de forma a "melhorar os cuidados de saúde dos europeus".

"Os países da União Europeia devem continuar a melhorar os seus sistemas para atrair e reter profissionais de cuidados primários e desenvolver novos modelos de cuidados baseados na comunidade", lê-se.

Além da aposta no sistema de saúde, o documento destaca também outras três áreas onde ainda "persistem desafios e onde são necessárias mais ações".

Acesso a produtos farmacêuticos

Para a Comissão Europeia, é necessário que os países continuem a "apoiar a competitividade da União Europeia através do acesso a produtos farmacêuticos e inovação a preços acessíveis".

"Em meio ao aumento dos preços dos medicamentos, os países da UE conseguiram implementar importantes reformas farmacêuticas para melhorar o acesso aos medicamentos", refere o relatório.

Aposta na tecnologia

A Comissão considera também que é importante "melhorar os cuidados de saúde através da tecnologia". Apesar disso, recorda, hoje em dia "todos os países da União Europeia oferecem acesso a registos eletrónicos de saúde e os investimentos em prescrições eletrónicas e integração da Inteligência Artificial estão a expandir-se."

Abordar o tema das doenças não transmissíveis

"Abordar a principal preocupação de saúde pública" é outro fator a ter em conta.

Segundo a Comissão Europeia, será apresentado um "plano da União Europeia para a saúde cardiovascular, com foco especial no combate ao diabetes e à obesidade nas gerações mais jovens".