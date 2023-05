Google dá o primeiro passo para 'o início do fim' das palavras passe

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Esta quinta-feira o Google deu um passo em frente para abolir as palavras passe. Uma nova tecnologia, chamada "passkeys", foi projetada para substituir totalmente as senhas, permitindo a autenticação através de impressão digital, reconhecimento facial ou PIN, à semelhança do que ocorre nos telemóveis.





Os utilizadores podem agora criar uma palavra passe para cada dispositivo que utilizam, ou a aplicação utilizada para gerir as palavras passe pode ser comum entre os vários dispositivos. O sistema funciona após a criação de uma senha privada criptográfica que é armazenada no dispositivo e corresponde a uma chave pública carregada no Google.O método pretende facilitar o acesso a serviços como o Gmail ou o YouTube e para ter acesso o utilizador tem de certificar o dispositivo a partir do qual costuma aceder aos serviços Google através da página g.co/passkeys , escolhendo depois a opção "utilizar chaves de acesso".Quando um utilizador acede à sua conta o dispositivo deve resolver um desafio exclusivo utilizando a palavra passe privada para gerar uma assinatura. De seguida, a assinatura é verificada, através de uma mensagem a pedir uma impressão digital, o reconhecimento facial ou o PIN.O Google considera que este é o melhor método para impedir o phishing ou outros métodos para roubar de palavras passe e outras informações confidenciais uma vez que a senha privada e a biometria utilizadas nunca são partilhadas e, no caso da impressão digital e do reconhecimento fácil, são exclusivos de cada utilizador.Cada chave de acesso é também exclusiva para cada serviço da Google, pelo que não existe risco de que uma conta comprometida venha a comprometer todas as outras.Se um utilizador desejar compartilhar temporariamente a sua senha para outro dispositivo, pode obter um código QR e o Bluetooth dos dispositivos vai confirmar se se encontram realmente próximos.No caso de perda de um dispositivo é possível negar o acesso através das configurações da conta.Este sistema foi apresentado como o "início do fim" das palavras passe nas contas Google, apesar de ainda estar numa fase inicial e de a Google considerar que ainda vai demorar algum tempo até que o sistema seja adotado de forma massiva.A tecnologia foi desenvolvida como parte da aliança Fast Identity Online criada pela Apple, Google e Microsoft. Empresas como Ebay e PayPal já estão a adotar o sistema.