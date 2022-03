Quatro serviços essenciais para a sua empresa

A transformação digital ganhou um novo impulso com a pandemia, o que obrigou muitas empresas a recorrer ao teletrabalho ou a iniciarem a venda online dos seus produtos e serviços. Não há volta atrás. A sociedade mudou, o consumidor mudou e, com eles, a forma como se trabalha e faz negócio. Para garantir que as empresas estão preparadas para responder a este desafio é necessário garantir que o departamento e a infraestrutura de TI possuem a agilidade de se adaptar a esta nova realidade, de forma a garantir as melhores soluções de produtividade aos colaboradores, como novas formas de trabalho remoto em modelo hibrido, digitalizando e automatizando processos de negócio e, claro, adaptando os serviços de help desk para responder a esta realidade.

No entanto, em paralelo à transformação digital, abre-se também a porta de entrada para o cibercrime, que obriga à reação rápida e à prevenção eficaz. Não podemos esquecer que, em Portugal, houve 881 ataques a empresas por semana, em 2021. É essencial proteger devidamente os equipamentos, quer para o trabalho em casa, quer para o trabalho na empresa ou em meio-termo, relevante numa altura em que também retomam as viagens em trabalho.

Posto isto, quando o departamento de TI tem os serviços essenciais para se adaptar a esta nova realidade, os colaboradores trabalham melhor. Pode achar que estamos a exagerar, mas certas ferramentas servem de tal forma estas duas bases da empresa que as vantagens são inúmeras e fundamentais no caminho para o sucesso. Com os quatro serviços que vamos apresentar de seguida, as equipas de TI passam a concentrar-se em ajudar a empresa a ser bem-sucedida, em vez de perderem tempo a lidar com tarefas básicas, enquanto os colaboradores se centram nas suas funções, sem preocupações extraordinárias e de forma totalmente protegida, seja no trabalho a partir de casa seja na empresa.

Ferramentas necessárias para as pessoas certas

Pois bem, sabia que a HP tem muito mais para si do que apenas computadores e impressoras? Com serviços que permitem aos departamentos de TI fazer mais, mais ainda fazem os colaboradores. Aumenta-se a produtividade, reduz-se os custos, diz-se adeus à complexidade, protege-se pessoas e dados. O dia a dia torna-se mais simples.

1. Para simplificar o dia a dia

A transição para um ambiente moderno de TI nas empresas não é sinónimo de simplificação imediata. Isto, claro, se a transição não for feita de uma forma mais eficaz – que existe, mas já lá vamos. Ao incorporar novos dispositivos, os utilizadores encontram alguns desafios na configuração destes novos equipamentos, sobretudo aqueles que estão em regime híbrido ou em trabalho remoto full-time – uma realidade cada vez mais usual. Um novo computador pode demorar horas a configurar. Tempo perdido, produtividade diminuída, frustração em alta e uma equipa de help desk a receber chamadas em loop. Não é só ligar o computador e já está. Quem dera…

Agora, vamos à forma mais eficaz de o fazer. Com o serviço HP Device Provisioning, deixe que a HP faça este trabalho por si – o da configuração apropriada e completa, pré-instalada e “chave na mão”. Entenda-se que, com este serviço, a implementação de novos dispositivos é mais simples e rápida, com intervenção reduzida das equipas técnicas, para um ambiente de TI totalmente otimizado e simplificado – portanto, mais moderno.

Com a ação de um conjunto de serviços modulares abrangentes, concebidos para ajudar as empresas com as dificuldades de planeamento, transição e aprovisionamento de novos dispositivos a partir da cloud, a HP permite que um novo computador esteja pronto a usar, saído da caixa, com tudo o que precisa para trabalhar. Abrir, colocar as credenciais e… está feito. Tão simples quanto isto.

Vantagens do serviço HP Device Provisioning



Produtividade instantânea e melhor experiência out of the box Ao receber o provisionamento de origem, com aplicações e configurações instaladas ainda na fábrica, pode calcular a economia de tempo e os benefícios de produtividade que “recebe” de volta. Mais produtividade para os utilizadores, menos tempo despendido pelas equipas de TI, menores custos. Esta é a experiência ideal e a que todos desejam, tanto em casa como no escritório.



Alívio da carga da rede Outra vantagem é a menor dependência dos efeitos/impactos que uma ligação lenta pode ter no tempo de transferência de aplicações, definições, políticas e controladores a partir da cloud. Desta forma, evita restrições de largura de banda que podem comprometer e fazer demorar, por exemplo, a instalação e configuração de aplicações mais pesadas.



Confiança na experiência HP A HP pode criar e testar as cópias da imagem de aprovisionamento se não tiver recursos ou as competências necessárias para o fazer e ainda ajudar nas atualizações pós-implementação. Os módulos incluídos neste serviço asseguram as atualizações de segurança ou adições e alterações de software. Dispõe ainda de funcionalidades que permitem restaurar automaticamente um dispositivo para a configuração personalizada sem envolvimento do departamento de TI e até da flexibilidade de escolher uma versão anterior do sistema operativo, testada e validada no seu ambiente.

2. Para proteção, suporte e reparação

Com serviços fáceis e adaptados aos utilizadores empresariais que dividem o tempo entre escritório, viagens e trabalho à distância, o HP Active Care ajuda tanto os utilizadores (a maximizar a produtividade) como os departamentos de TI (na definição do período de atividade ideal e no suporte com resolução rápida). Com este serviço, os problemas podem ser detetados pelo Suporte Técnico Remoto, que alerta o departamento de TI para agendar uma reparação. Também o Suporte ao Cliente HP permite acelerar o diagnóstico e apresentar resoluções que ajudam os clientes a recuperar a operacionalidade rapidamente. Com uma resposta e resolução rápida e fiável são minimizadas as interrupções, os equipamentos mantêm-se em funcionamento e não precisa de se preocupar quando está fora do escritório (tem à disposição suporte técnico no local onde estiver e no idioma nativo).

Segundo dados recentes da Forrester, avaliar o desempenho, o estado de funcionamento e a segurança dos dispositivos é uma prioridade para 55% dos líderes de TI responsáveis pela gestão de dispositivos.

3. Análises preditivas para otimizar a estratégia

Avaliar o desempenho, o estado de funcionamento e a segurança dos dispositivos é uma prioridade para mais de metade (55%) dos líderes de TI responsáveis pela gestão de dispositivos, segundo estudos recentes da Forrester. Com o serviço HP Proactive Insights tem ao alcance Inteligência Artificial (IA) avançada e processos de deep learning necessários para monitorizar e analisar relatórios e informações que ajudam as equipas de TI a reduzir custos e diminuir a complexidade da gestão de dispositivos – facilitada, por exemplo, pela centralização de informações numa única plataforma como a HP TechPulse. Com a análise e gestão proativa, com base na analítica HP, dispõe de milhares de dados que o ajudam a prever e resolver problemas antes de acontecerem. Desta forma, não é apanhado desprevenido.

Vantagens do serviço HP Proactive Insights



Monitorização e análise Antes que o problema afete os colaboradores, o painel de análise dos endpoints ajuda-o a mitigar os problemas com análises e recomendações de remediação.



Custo inferior Com um único painel de controlo, pode otimizar o desempenho dos dispositivos, prolongar o tempo de vida útil e reduzir o custo total de propriedade.



Experiências melhoradas As novas ferramentas permitem medir e monitorizar a satisfação dos colaboradores e melhorar a visibilidade do estado de funcionamento dos dispositivos – com acesso fácil a ferramentas de diagnóstico para solucionar problemas comuns.

4. Para impedir e proteger-se de ataques

Phishing, malware, ransomware, ciberataque… São conceitos que existem há anos, mas parece que só recentemente entraram nos nossos dicionários. Pelos piores motivos. Os ataques são mais frequentes, comprometendo ficheiros e dados. Com o HP Sure Click Enterprise reduz a possibilidade de ameaças e torna a organização mais resiliente. Desta forma, mantém a equipa protegida, tanto online como offline, e a navegar com confiança seja a trabalhar desde casa ou na empresa, com a certeza de que os nomes de utilizador e as palavras-passe estão seguras.

Analise os serviços HP disponíveis e abra as portas ao dia a dia mais moderno, mais rápido e com menos custos. Ganhe tempo para se focar no que realmente importa.