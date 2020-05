Cães também podem ser infetados com o vírus da Covid-19

Cães também podem ser infetados pelo novo coronavírus, mesmo que não conseguiam transmitir o vírus a humanos. Pelo menos dois cães - um spitz-alemão e um pastor alemão - confirmaram testes positivos para o vírus da Covid-19, idêntico ao de humanos infetados - o que sugere que a doença foi transmitida pelos donos.

Um estudo às sequências genéticas destes vírus, realizado por investigadores holandeses da Universidade de Utrecht e publicado na revista científica Nature, revela também que não foram encontradas quaisquer provas de que cães conseguem passar o vírus a outros cães ou a humanos, embora seja ainda impossível ter a certeza sobre este aspecto.

E, apesar da análise revelar que pessoas podem infetar com Covid-19 os seus cães, a probabilidade disso acontecer é ainda pequena. Dos 15 cães estudados a viverem com pessoas infetadas, apenas dois ficaram com o novo coronavírus.

Pelo menos quatro tigres e três leões de um zoo de Nova Iorque também testaram positivo para o vírus e estudos em gatos demonstraram que felinos conseguem transmitir o vírus entre si, sem mostrar sintomas para a Covid-19.