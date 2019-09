A produção de carne para alimentar os 163 milhões de cães e gatos existentes nos EUA (número que representa um animal por cada duas pessoas) emite 64 milhões de toneladas de gases com efeito de estufa , de acordo com um estudo publicado na revista científica PLOS One. Este valor equivale à emissão de gases provocada por 13,5 milhões de carros.De acordo com a investigação, a alimentação destes animais de estimação corresponde ainda uma percentagem de 30% dos efeitos que a produção de carne tem no ambiente."A tradição de possuir animais de estimação nos EUA tem custos consideráveis. À medida que a posse de animais de estimação aumenta em alguns países em desenvolvimento, especialmente na China, e as tendências continuam na direção de dar aos animais alimentos com maior conteúdo e qualidade de carne, globalmente, a propriedade de animais de estimação aumentará os impactos ambientais das escolhas alimentares humanas", pode ler-se no documento.Desta forma, o investigador deste estudo sugere uma diminuição de cães e gatos para bem do Planeta e optar pela adoção de animais mais pequenos, como peixes e pássaros.Outra das medidas que poderá contribuir para a diminuição destes valores poderá passar pela redução da sobrealimentação e pelo encontro de fontes alternativas de proteína para estes animais.