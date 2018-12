Galápagos subterrâneos: existe um universo de bactérias zombies debaixo da terra

Grupo de mil cientistas descobriu milhares de milhões de micro-organismos que sobrevivem sem luz, oxigénio e nutrientes. Têm o dobro dos oceanos e vivem a 5 km de profundidade.

A investigação durou 10 anos e reuniu 1200 cientistas de 52 países, especializados em áreas desde a microbiologia à física. O resultado foi anunciado, esta terça-feira, pelo Deep Carbon Observatory e chama-se subterranean Galapagos (Galápagos subterrâneos) - um ecossistema a 5km de profundidade, com o dobro do tamanho dos oceanos, e que abriga milhares de milhões de micro-organismos, incluindo bactérias "zombies", por "mal estarem vivas".



Apesar do calor extremo, da grande pressão e da falta de luz, oxigénio e nutrientes, os investigadores dizem que a biomassa deste ecossistema tem entre 15 a 23 mil milhões de toneladas, centenas de vezes o peso de todos os seres humanos. Em volume, corresponde a 2 a 2,3 mil milhões de quilómetros cúbicos, ou seja, quase o dobro de todos os oceanos da Terra.



Deste mundo desconhecido debaixo da terra fazem parte milhões de bactérias e micróbios diferentes, como os archaea(micróbios sem núcleo ligado à membrana) ou os eukarya (micróbios ou organismos com células que contêm um núcleo e uma membrana). "É como encontrar um reservatório de vida completamente novo na Terra", defendeu a professora da Universidade do Tennesseee, EUA, Karen Lloyd.



O estudo levantou várias questões sobre o surgimento deste universos, a maneira como sobrevivem e como se reproduzem em condições extremas. "Exporar o subsolo a este nível é semelhante a explorar a floresta da Amazónia. Há vida em todo o lado e em todos os lugares há uma abundância surpreendente de organismos inesperados e invulgares", disse o co-presidente do DCO, Micht Sogin.