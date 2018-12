Esta é a segunda vez na história que um objecto criado por humanos chegou ao espaço entre estrelas. A sonda lançada em 1977 já percorreu mais de 18 mil milhões de quilómetros.

Pela segunda vez na história, um objecto criado por humanos chegou ao espaço entre estrelas. A sonda Voyager 2 da NASA foi lançada a 5 de Setembro de 1977 e, durante os seus 41 anos de viagem, já percorreu mais de 18 mil milhões de quilómetros.

A informação foi avançada esta segunda-feira por cientistas da agência espacial norte-americana, que referiram que a sonda havia saído da heliosfera – uma bolha protectora de partículas e campos magnéticos criada pelo Sol – a 5 de Novembro. A fronteira ultrapassada, a heliopausa, caracteriza o local por onde começa a passar o vento solar.

"Esta é uma altura muito emocionante na caminhada de 41 anos do Voyager 2 na exploração de planetas e, agora, o espaço interestelar", afirmou Ed Stone, cientista no projecto, em conferência de imprensa.





Com uma missão que se pensava ser de apenas cinco anos, o Voyager 2 superou as melhores expectativas da NASA de estudar os planetas de Júpiter e Saturno – o seu objectivo inicial. Foi lançado a 20 de Agosto de 1977, apenas 16 anos dias antes do seu irmão gémeo, o Voyager 1, que foi a primeira sonda a chegar ao espaço interestelar – a 3 de Dezembro de 2012.

A longevidade das sondas permitiu à NASA estudar, para além de Júpiter e Saturno, também os outros planetas gasosos, Urano e Neptuno, e o espaço interestelar. No entanto, o instrumento que permite observações ao Voyager 2, a Experiência Científica de Plasma (PLS), deixou de funcionar em 1980.

Nenhuma das duas sondas saiu ainda do Sistema Solar, cuja região mais remota é a Nuvem de Oort, a quase um ano-luz do Sol. Esta zona é composta por objectos gelados ainda sob influência da força gravitacional do Sol.