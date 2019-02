A China e a Índia são as responsáveis pelo facto de a Terra se encontrar mais verde agora do que há 20 anos. Um novo estudo divulgado pela NASA explica que o aumento desta mancha positiva se deve ao programa de proteção de florestas da China e à intensa exploração agrícola não só neste país, como também na Índia.

As conclusões apresentadas pela agência espacial norte-americana resultaram da análise de dados de satélite recolhidos entre 2000 e 2017 – e as mesmas revela que as áreas verdes aumentaram o equivalente a toda a área da floresta da Amazónia, no Brasil.





Good news for green thumbs: The world is a greener place than it was 20 years ago. Data from @NASAEarth satellites shows that human activity in China and India dominate this greening of the planet, thanks to tree planting & agriculture. Get the data: https://t.co/8LRXR7xcpS pic.twitter.com/UlyXhzA9Uq