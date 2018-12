Aplicações supostamente gratuitas estão na origem da maior parte das reclamações.

O Portal da Queixa registou, desde o início do ano até ao mês de Novembro, um aumento de 62%, face ao período homólogo, de reclamações sobre os tarifários jovens apresentados pelas operadoras de telecomunicações. Por norma, estes tarifários incluem chamadas e SMS gratuitas, dados para uso de Internet móvel e acesso a algumas aplicações de forma ilimitada.

Durante o período analisado, a WTF, tarifário da NOS, foi quem recebeu mais reclamações (147), seguindo-se a Yorn (71), da Vodafone, e da Moche (25), da Altice.

Segundo um comunicado do Portal da Queixa, as principais reclamações prendem-se com o facto de as aplicações, supostamente gratuitas, ficaram inacessíveis quando se esgotam os dados móveis. Além disso, foram denunciadas situações em que foi debitado um valor extra de Internet, sem o cliente ter solicitado. Um outro consumidor queixou-se. por exemplo, que o seu número foi desactivado por não ter carregado o telemóvel atempadamente, tendo recebido uma factura pelos dias em que não usou o tarifário.

Entre as queixas, ainda que com menor expressão, estão casos de problemas com a rede e a lentidão da Internet móvel.

Ainda assim, segundo o mesmo comunicado, a marca tem dado resposta e resolvido as insatisfações apresentadas no Portal da Queixa, levando a uma taxa de resposta na ordem dos 95% e de solução dos 52%.