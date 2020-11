Os resultados surpreenderam a própria farmacêutica, mas admitem que não foi apenas sorte. "Há muita ciência e estudo por trás disto", diz à SÁBADO a diretora médica da Pfizer Portugal, Susana Castro Marques. Mais: que o facto de esta vacina ter esta percentagem de eficácia — que é rara nas vacinas para adultos — vai abrir portas à investigação de outras vacinas contra doenças como o cancro, por exemplo. Já que não existe até hoje nenhum medicamento nem vacina aprovados com esta tecnologia, do chamado RNA mensageiro.





conversou com o diretor geral da Pfizer Portugal, Paulo Teixeira, e com a diretora médica, Susana Castro Marques, para perceber o que se pode esperar desta que será, muito provavelmente, a primeira vacina a chegar a Portugal. Espera-se que a Agência Europeia do Medicamento se pronuncie até, no máximo, meados de dezembro.Relativamente à Autoridade Europeia do Medicamento, nós estamos num processo que se chama rolling submission [revisão contínua], desde o início de outubro. Há aqui três componentes essenciais: o primeiro é a eficácia, os resultados finais que foram conhecidos de uma eficácia de 95% – obtida 7 dias depois da segunda dose, portanto 28 dias depois do início da vacinação –, foram consistentes para todas as faixas etárias e também em relação a género, raça e etnia. Nas pessoas acima dos 65 anos, a eficácia foi superior a 94%.Depois temos a segurança. O ensaio clínico envolveu 44 mil pessoas, não tivemos até à data nenhum sinal de alarme. Os únicos efeitos secundários considerados graves, e que se observaram em mais de 2% das pessoas estudadas, foram a fadiga e as cefaleias: a fadiga em 3,8%, após a primeira ou a segunda dose, e as cefaleias em 2% após a segunda dose. Outro aspeto que está a ser analisado é a nossa capacidade de consistência dos lotes e de fabrico.: Quanto à distribuição, quer a Pfizer, quer a BioNTech começaram logo em julho a fazer a produção desta vacina, de forma a assegurar que, caso demonstrasse eficácia e segurança, e fosse aprovada, havia quantidade suficiente para começar logo o processo de vacinação. Ficou definido que, até ao final do ano, se produziriam 50 milhões de doses. Até ao momento, as duas companhias já conseguiram produzir 20 milhões. Assim que a vacina for aprovada, estaremos em condições de iniciar o processo de distribuição.A nível da Europa, a Pfizer chegou a acordo com a Comissão Europeia para o fornecimento de 300 milhões de doses, com a possibilidade de se estender para mais 100 milhões, caso seja necessário. As doses para a Europa estão a ser produzidas por fábricas da BioNTech, na Alemanha, e fábricas da Pfizer, na Bélgica, e o que está definido é que serão essas doses que irão abastecer o mercado europeu. Ficou também acordado que não vai haver países privilegiados em relação a outros, todos os países vão receber a vacina ao mesmo tempo.A nossa expetativa é que, se houver uma resposta até à segunda metade de dezembro, haja possibilidade de algumas vacinas começarem a ser distribuídas até ao final do ano – o que não significa que a vacinação comece logo. Aí já depende de cada Estado-membro.Temos tido várias reuniões com as autoridades de saúde portuguesas no sentido de colaborar para a distribuição da vacina. O nosso compromisso é de assegurar a distribuição da vacina e que ela seja entregue nalguns locais de vacinação definidos e acordados pelas autoridades de saúde.Ainda estamos em conversações. A Pfizer compromete-se a, caso as autoridades assim o entendam, fazer a distribuição diretamente nalguns locais de vacinação.Como sabe, esta vacina requer uma cadeia de frio muito específica, para isso foram criadas umas caixas térmicas especiais para o armazenamento. As caixas permitem a conservação das vacinas até -80 graus, essa conservação pode ser feita até 10 dias com a possibilidade de se estender até 15 com a substituição do gelo seco – que pode ser substituído até três vezes. A vacina poderá ainda manter a estabilidade mais cinco dias conservada num frigorífico entre 2 a 8 graus. Estamos a falar num período de até 20 dias até começar a ser administrada.Um aspeto importante é que todas estas caixas têm sensor de GPS. Nós vamos garantir que a vacina chega aos centros de vacinação em perfeitas condições de estabilidade. Todas as caixas têm um monitor de GPS, que controla permanentemente a sua localização e a temperatura.Isso depende da decisão das autoridades de saúde e também dos centros de vacinação definidos. Ainda não sabemos se os sítios são servidos ou não por aeroportos, por exemplo. É às autoridades de saúde que cabe definir os moldes em que isto vai ocorrer.O que nós queremos é que o transporte e o armazenamento não sejam a limitação de que se fala, ou seja, as vacinas vão chegar corretamente e na temperatura certa ao local estipulado pelas autoridades. O que é relevante é que as conversações já começaram, mas temos de esperar que definam os planos para acertarem os pormenores connosco.Cada vacina tem as suas próprias características e não nos compete estar a dizer que esta tem vantagens ou desvantagens. Aliás, o que temos vindo a dizer é que ainda bem que estão a aparecer mais vacinas, porque sabemos que apenas uma não chega.A nossa capacidade de produção estimada para 2021 é de 1,3 mil milhões de doses, sendo que a vacina são duas doses, isto corresponde a 9% da população mundial. Estamos muito orgulhosos da investigação e desenvolvimento que fizemos com esta vacina e com os seus resultados. Estamos orgulhosos do que conseguimos em 248 dias, até ao dia do pedido de submissão que se fez à FDA [a agência reguladora americana]. Mas o facto de existirem outras vacinas são boas notícias para todos nós, isto não é uma corrida entre companhias, é uma corrida contra o tempo.As companhias continuam a estudar formas de tornar todo este processo relacionado com a vacina o mais simples possível. Daí que esteja a ser investigada uma forma liofilizada para a vacina do SARS Cov2. Que não vai requerer as especificidades de frio. Terá uma formulação diferente desta vacina, e ainda terá de passar por estudos.Em vez de se enviar a seringa pré-cheia, a vacina vai em pó e com um líquido para a preparação. Não é algo que se possa dizer que é imediato. Pode vir a acontecer durante os próximos meses. Mas a liofilizada não requer estas temperaturas tão baixas.O que aconteceu foi que, numa semana, libertámos os resultados interinos quando tínhamos 94 casos de doença. Nesses 94 casos houve uma eficácia de mais de 90%. E muito rapidamente na semana seguinte passou-se dos 94 para os 170 casos. A análise real de eficácia foi a da semana seguinte, dos 170 casos. O que se fez foi vacinar quase 44 mil pessoas: metade delas com a vacina ativa e metade com um placebo. Essas pessoas foram seguidas ao longo do tempo. Quando se chegou aos 170 casos de doença, nessas 44 mil pessoas, houve um comité independente que analisou, desses 170 casos, quantos casos correspondiam ao grupo vacinado com a vacina ativa e com o placebo. Dos 170 casos de doença, apenas 8 pessoas pertenciam ao grupo da vacina ativa versus as 162 pessoas que pertenciam ao grupo placebo. Com base nisto, determinou-se que a vacina tem 95% de eficácia. A avaliação foi feita sete dias depois da segunda dose, portanto 28 dias desde que a pessoa recebe a primeira dose.Outra conclusão foi olhar para os casos graves de Covid19. Nas 44 mil pessoas, houve 10 casos graves. Destes 10, nove foram em pessoas que tinham recebido o placebo e um no grupo que tinha recebido a vacina. Ou seja, o cálculo de eficácia é muito semelhante.Estes 95% são dados de eficácia de proteção contra a doença. Existem dados sobre a produção de anticorpos, determinados na fase 1/2. Quando comparámos a produção de anticorpos de pessoas vacinadas com esta vacina versus os anticorpos daquelas que tiveram doença, posso dizer que o grupo que recebeu a vacina tinha três vezes mais anticorpos do que as pessoas que tiveram a doença naturalmente. Outro aspeto diz respeito à clearance nasal e das mucosas do vírus. A vacina tem dados em primatas muito bons no que diz respeito a esse aspeto. São dados que podem ser promissores no que diz respeito à proteção de grupo, por causa da diminuição da transmissão – mantermos o vírus na mucosa nasal, não o transmitirmos mesmo que tenhamos a infeção. Esses dados vão continuar a ser analisados e, portanto, ainda não é possível afirmar se precisamos de 50, 60 ou 70% das pessoas vacinadas. Isso é uma avaliação que vai ter de continuar a ser feita.Não estaria a dizer a verdade se dissesse que não, que não fiquei agradavelmente surpreendida. Temos outras vacinas com graus de eficácia acima de 90%, não é algo sem paralelo na história das vacinas. Mas, historicamente, as vacinas desenvolvidas para os adultos têm eficácia mais baixa, à volta dos 50 a 60%. Daí que as autoridades tenham colocado como limiar de aprovação os 50 a 60% de eficácia. Gerou-se esta ideia, muito baseada na gripe, que 60 a 70% já seria muito bom. Mas tem a ver com a expetativa que tínhamos com a vacinação adulta, na vacinação pediátrica este tipo de valores existe.A BioNTech já estudava estas plataformas de RNA mensageiro há mais de uma década, nós já estávamos a colaborar com eles há dois anos para desenvolver uma vacina universal para o vírus da gripe, só que os tempos habituais de desenvolvimento eram diferentes. Esta tecnologia permite pegarmos na codificação genética para uma proteína que nós queremos do vírus e, muito rapidamente, desenhar uma vacina com base nisso. Se no futuro o vírus desenvolver alguma mutação, rapidamente vamos à codificação genética dessa proteína e mudamos a vacina. Foi uma agradável surpresa mas há muita ciência e muito estudo por trás disso, não foi apenas uma sorte.

PT: Até agora não existe nenhum tratamento nem medicamento com a tecnologia do RNA mensageiro. Isto abre a possibilidade de se desenvolverem vacinas para o cancro, para a gripe e para muitas outras coisas. Acho que quem ganha é a ciência.



Com estes dados já podemos ter alguma ideia da duração da imunidade?

SCM: Ainda é muito cedo. Uma das vantagens desta tecnologia é que sabemos que, do ponto de vista técnico e conceptual, nada impede o facto de, se necessário, virem a ser efetuados reforços da vacina. Agora, nesta fase, ainda é pura especulação.



Quando é que isso se vai perceber?

SCM: A partir do momento em que as pessoas começarem a ser vacinadas, existirão estudos em que se faz o seguimento das populações. Pode demorar muito mais do que um ano para perceber se serão precisas mais doses, mas isso também vai depender se o vírus muda ou não. Depende do vírus e do nosso próprio sistema imunitário.



Qual foi a eficácia da vacina nas pessoas com doenças associadas?

SCM: Ainda não temos resultados por grupo de doença, mas na fase 2 e 3 incluímos pessoas com fatores de risco acrescidos, como profissionais de saúde e utilizadores de transportes públicos, e pessoas com hipertensão, diabetes, asma, e infeções crónicas, como o VIH e hepatite B e C. Quando olhamos para a eficácia global da vacina, esses grupos estão incluídos. Mas ainda não temos a análise por tipo de grupo.



Presumindo que, como tudo indica, a vacina é aprovada, estará indicada para que pessoas?

SCM: Isso é algo que é discutido entre as companhias e as agências regulamentares. Nós propomos com base nos dados que temos, mas há sempre uma revisão pela agência regulamentar que pode ou não concordar e aprovar uma indicação diferente. É ela que decide em última análise. Não conhecendo a indicação proposta, não há nada que nos faça pensar que haja grupos que vão ser excluídos. A faixa etária naturalmente será determinada, até porque não temos adolescentes abaixo dos 12 anos estudados.



E o que vai ser feito em relação aos efeitos secundários detetados?

SCM: Será sempre descrito de uma forma muito clara (quer na bula para o utilizador, quer no resumo das características do medicamento para os profissionais de saúde) todo o perfil de segurança e efeitos secundários que foram observados no ensaio clínico. A partir do momento em que a vacina começar a ser administrada, essa informação vai ser atualizada com efeitos secundários que se encontrem.



De uma forma o mais simplista possível, sabemos que vai ser muito importante que, cada profissional de saúde, ao administrar a vacina, informe sempre as pessoas de quais possam ser os efeitos secundários: que é expetável que algumas se possam sentir cansadas, que tenham dores de cabeça, que pode haver dor no local de administração e podem e devem aplicar gelo, e que isto são efeitos transitórios.



A segurança da vacina continua a ser uma preocupação e continuam a existir pessoas a dizer que não querem ser vacinadas. O que lhes podem dizer para as tranquilizar?

PT: É comummente aceite que a grande medida de saúde pública depois da água potável foram efetivamente as vacinas. As vacinas têm contribuído para a diminuição de doenças que eram devastadoras e que provocavam mortalidade, não só em crianças como em adultos. Estamos em vias de conseguir algo que nunca foi feito – ter uma vacina desenvolvida, produzida e aprovada em menos de um ano –, mas o que é certo é que isso aconteceu porque houve alocação de recursos, centenas de milhares de investigadores dedicados a isto, um espírito de parceria entre as companhias, os reguladores e os vários governos.



O facto de termos conseguido, em tão pouco tempo, uma resposta eficaz e segura contra a pandemia não deve ser motivo para que as pessoas não queiram ser vacinadas. Porque isto é uma questão de responsabilidade, não só individual, mas coletiva: quanto mais pessoas forem vacinadas, mais rapidamente conseguimos controlar esta pandemia e fazer com que se consiga atingir a imunidade de grupo. Outra coisa é que, apesar dos ensaios clínicos terem terminado, vai continuar a existir monitorização ao longo de dois anos para se avaliarem os potenciais efeitos que possam surgir. Obviamente que esperamos que não surja nada de grave, e temos motivos para acreditar que isso não vai acontecer, queremos é que as pessoas se sintam seguras e confiantes de que devem tomar a vacina.



SCM: Ao longo destes nove meses temos sido completamente transparentes em todas as etapas, todos os dados de segurança vão continuar a ser tornados públicos. O nosso compromisso é submetemos às autoridades a vacina que nós queremos tomar e que queremos que a nossa família tome. Só quando as pessoas se esquecem de como era o mundo e a sociedade antes de existirem vacinas, é que começam a duvidar delas. As vacinas são vítimas do seu próprio sucesso.